El Gobierno regional resalta los 30 años de trabajo de ACESCAM y reafirma su colaboración con una entidad referente cuidando a personas mayores

La delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós, ha resaltado la trayectoria de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencia y Servicios de Atención a los Mayores (ACESCAM), que cumple 30 años atendiendo a personas mayores, y ha reafirmado la colaboración del Gobierno regional con una entidad referente en Castilla-La Mancha.

Un reconocimiento que Rosa Quirós ha mostrado en el acto institucional de la «Jornada de acción de gracias: 30 años de ACESCAM», organizada por la entidad en la ciudad de Toledo con motivo de su aniversario, y en la que ha participado agradeciendo esas tres décadas de «servicio, entrega y dedicación a las personas mayores de nuestra región».

En este sentido, la delegada provincial de Bienestar Social ha considerado que la Asociación es «mucho más que una red de residencias y servicios», al calificarla como «verdadero referente en el cuidado y en la atención de nuestros mayores». Por ello, ha trasladado «el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno regional a la labor realizada por los profesionales en estos 30 años».

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de plazas residenciales para personas mayores, algo que ha puesto en valor Quirós porque supone «una ratio de 7 plazas por cada 100 personas mayores, un número muy por encima de la ratio establecida a nivel nacional, que está fijada en 5 plazas por cada 100 mayores».

«Nuestro objetivo ha sido siempre claro: reforzar las políticas dirigidas a las personas mayores», ha recalcado Quirós, «porque detrás de cada plaza hay una persona y sus familias, con historias personales y necesidades de cuidados, apoyo o acompañamiento. Pero, sobre todo, de cercanía».

Un planteamiento en el que el Gobierno regional necesita «contar con aliados en el camino, como es ACESCAM», entidad con la que Quirós ha confiado en «renovar otros 30 años más de diálogo y trabajo conjunto para garantizar que, cuando todos y todas seamos mayores y necesitemos de cuidados, contemos con servicios de calidad que nos permitan envejecer con dignidad, compañía y bienestar».

ACESCAM es una entidad del tercer sector que agrupa residencias y servicios para personas mayores en Castilla-La Mancha. Atiende a miles de mayores en la región y cuenta con más de 100 centros y servicios asociados. Además, emplea a unas 3.500 personas profesionales.

Rosa Quirós ha compartido este acto institucional, celebrado en el Hospitalito del Rey, con la presidenta de ACESCAM, Eva María Parra, y otros representantes del tercer sector y del Ayuntamiento de Toledo.