El Gobierno regional reafirma su colaboración con ITECAM en Tomelloso para impulsar proyectos europeos que beneficien a las pymes regionales

El Gobierno de Castilla‑La Mancha, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos y la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), ha mantenido un encuentro institucional con ITECAM en Tomelloso, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el acceso a financiación europea y promover el desarrollo de proyectos innovadores en el tejido empresarial regional.

Durante la reunión, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha puesto en valor el papel que desempeña ITECAM como centro estratégico en materia de I+D+i en Castilla-La Mancha, así como el trabajo desarrollado desde su propia Oficina de Proyectos Europeos, con la que se abrirán líneas de colaboración directa junto a la OPE del Ejecutivo autonómico.

Rodrigo ha subrayado el compromiso del Gobierno regional de seguir acercando las oportunidades de financiación europeas a las empresas castellanomanchegas, especialmente a las pymes, compartiendo con ITECAM objetivos comunes como la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad en sectores clave como el hidrógeno verde, la digitalización o la inteligencia artificial.

La directora general ha destacado especialmente la dimensión formativa de ITECAM, con un porcentaje de inserción laboral muy elevado, gracias a una formación que responde tanto a la demanda de empleo como a las necesidades reales de las empresas. «Ofrecen perfiles altamente cualificados y preparados para afrontar los retos del mercado», ha señalado.

Durante la visita, se han expuesto los proyectos en curso de ITECAM dentro de programas como Horizonte Europa, Digital Europe, Euroclusters, Erasmus+, I3 y en áreas prioritarias como descarbonización industrial, digitalización o transferencia de conocimiento con capacidades demostradas para el impulso de proyectos de cooperación europea. Con 365 empresas asociadas y un equipo multidisciplinar de más de 85 profesionales, ITECAM se consolida como un referente regional en innovación, transferencia tecnológica y desarrollo industrial.

En este contexto, Rodrigo ha valorado el papel estratégico que tendrá el nuevo centro de innovación tecnológica proyectado en Tomelloso, cuya construcción y equipamiento supondrá una inversión total de seis millones de euros, de los que el 85 por ciento será cofinanciado a través del Programa FEDER de Castilla-La Mancha 2021–2027. «El proyecto contempla una inversión de 5,44 millones de euros para infraestructura y 554.813 euros para equipamiento científico y tecnológico, lo que permitirá dotar a la región de un centro de referencia vinculado a la I+D+i empresarial», ha indicado.

Este nuevo espacio para ITECAM actuará como departamento mancomunado de innovación para las pymes de la región, promoviendo la transferencia tecnológica, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes. Además, se estima que permitirá la creación de hasta 170 empleos directos cualificados y 24.000 empleos indirectos, consolidándose como motor de atracción de talento y dinamizador del ecosistema industrial regional.

La parcela de 29.964 metros cuadrados sobre la que se construirá este nuevo centro fue cedida por el Ayuntamiento de Tomelloso en 2010, pero esta cesión no llegó a término y caducó, por lo que se inició de nuevo la cesión del terreno en noviembre de 2017 durante el nuevo mandato municipal socialista, a favor de la Fundación. Esta decisión fue determinante para hacer posible el proyecto actual, que hoy impulsa el Gobierno regional como parte de su compromiso con la innovación y el desarrollo económico de la región. El calendario previsto contempla la licitación de las obras en septiembre de 2025, la puesta en marcha de las instalaciones en diciembre de 2026, y la instalación del equipamiento a lo largo de enero y febrero de 2027.

Esta visita se enmarca en la hoja de ruta del Gobierno regional para reforzar su compromiso con el desarrollo industrial y tecnológico de la región, en colaboración con centros punteros como ITECAM, apostando por un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la digitalización y la cooperación europea.