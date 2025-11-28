El Gobierno regional firmará el 18 de diciembre el Pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', con 15.800 millones de presupuesto

El presidente regional, Emiliano García-Page, firmará el próximo 18 de diciembre con los agentes sociales el nuevo pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030' para mejorar la vida de la sociedad, sin dejar a ningún colectivo atrás, que contará con un presupuesto de ... 15.800 millones de euros y se fundamenta en ocho ejes de actuación a través de 531 medidas.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo de Diálogo Social, donde se ha marcado la estrategia para los próximos años y se han analizado los resultados del Pacto de Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024.

El pacto 'Horizonte 2030' se repartirá en ocho ejes. El primero pertenece a la 'Economía Productiva' y contará con 2.742 millones de euros; el segundo es el de 'Personas trabajadoras y capital humano', con 2.065 millones; el tercero, 'Materia de investigación e innovación' con 1.326 millones; 'Materia de cohesión territorial' con 761 millones; el quinto de 'Sostenibilidad y agua' con 909 millones; 'Agricultura, ganadería y desarrollo rural' con 3.950; el de 'Sociedad de bienestar' con 4.056 millones; y el último, 'Transición digital', con más de 20 millones de euros.

Para la elaboración de esta nueva estrategia se han tenido en cuenta las más de 600 propuestas que ha enviado la ciudadanía, la mitad de ellas de los agentes sociales, para desarrollar un total de 531 medidas. Entre ellas, los sindicatos han destacado planes de ruta para acompañar a las personas desempleadas, reducción de la jornada laboral, mejoras salariales, subida del SMI, mejoras en el acceso a la vivienda o apoyo a la conciliación laboral.

Valoración Pacto 2021-2024

En la reunión, el Consejo de Diálogo Social también ha analizado los resultados del Pacto de Reactivación Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2021-2024, que se ha cerrado «con excelentes resultados», llegando a los 8.800 millones de euros, un 116% más que las previsiones iniciales que tenían.

Estas cifras muestran que para los próximos años se va a invertir casi el doble de la cuantía ejecutada, un incremento que el secretario general de CECAM, Mario Fernández, justifica en las «nuevas realidades», ya que el Pacto anterior se puso en marcha tras la crisis de la Covid-19.

Por su parte, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha asegurado haber cumplido los objetivos con medidas para reducir la siniestralidad laboral y mejorar el empleo con campañas como 'Yo Trabajo Gratis', que busca eliminar la brecha salarial.

Por último, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha destacado la importancia de desarrollar propuestas para los jóvenes, como ayudas para la formación, un empleo «bien remunerado» y el acceso a la vivienda.