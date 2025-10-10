El Gobierno regional desactiva el Meteocam en Albacete, Ciudad Real y Cuenca ante la ausencia de avisos y de incidentes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado este viernes a la una de la tarde el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, ante la ausencia de avisos meteorológicos y ... de incidentes significativos. El plan permanecía activado en Fase de Alerta –Situación Operativa 0– en Albacete y Cuenca desde las cuatro de la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, y en Ciudad Real desde las diez de la mañana de ayer.

La desactivación se ha producido al no haber previsión de avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas para la región, y ante la ausencia de incidentes».

Durante el periodo de activación del Meteocam, el Servicio de Emergencias 1-1-2 registró un total de cinco incidencias, dos en la provincia de Albacete y tres en la de Cuenca, todas ellas durante la jornada del miércoles, 8 de octubre.

Los incidentes, atendidos por la Sala de Coordinación del 1-1-2, se produjeron entre las seis y las medianoche del miércoles al jueves y estuvieron relacionados con balsas de agua en la vía pública, calles y carreteras, así como con el desprendimiento de cables eléctricos. Todos fueron resueltos sin que se registraran daños personales.