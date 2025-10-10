El Gobierno regional desactiva el Meteocam en Albacete, Ciudad Real y Cuenca ante la ausencia de avisos y de incidentes

Suscribete a
El Servicio de Emergencias 1-1-2 registró un total de cinco incidencias
ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado este viernes a la una de la tarde el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, ante la ausencia de avisos meteorológicos y ... de incidentes significativos. El plan permanecía activado en Fase de Alerta –Situación Operativa 0– en Albacete y Cuenca desde las cuatro de la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, y en Ciudad Real desde las diez de la mañana de ayer.

