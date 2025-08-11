Suscribete a
La ola de calor podría prolongarse toda la semana, según la Aemet

El Gobierno regional conoce los programas de acompañamiento y formación promovidos por la Confederación de Autismo

Torrecilla ha señalado que es clave «apostar por la inclusión real del alumnado», haciendo hincapié en la importancia de hacer partícipe a toda la comunidad educativa

La Junta destina este año 2,91 millones a la atención especializada y apoyo a las personas con Trastorno del Espectro Autista

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha mantenido una reunión con la Confederación de Autismo de España para conocer los programas de acompañamiento, formación y mentoría dirigidos a escuelas para promover la inclusión del alumnado con autismo.

Mar Torrecilla ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo autonómico por el alumnado TEA con una inversión anual de nueve millones de euros que ha permitido que, actualmente, Castilla-La Mancha cuente con 69 equipos de atención educativa.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación ha señalado que es clave «apostar por la inclusión real del alumnado», haciendo hincapié en la importancia de hacer partícipe a toda la comunidad educativa.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page trabaja en una Estrategia de Inclusión Educativa que tiene como objetivo implementar acciones que garanticen la igualdad y el trabajo en red «contando, por supuesto, con todo el Tercer Sector para conocer sus aportaciones».

Junto a Mar Torrecilla han asistido a este encuentro la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, y la directora técnica de autismo de España, Ruth Vidriales, entre otros.

