El Gobierno regional aprobará el próximo martes el techo de gasto, paso previo a los presupuestos de 2026

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado este miércoles que el próximo martes, 2 de septiembre, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el techo de gasto de la comunidad autónoma, como paso previo a la aprobación, en tiempo y forma, de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026.

Según Padilla, Castilla-La Mancha será una de las primeras comunidades autónomas dar luz verde a sus presupuestos para el año 2026. Una vez aprobado el techo de gasto, se trasladará a las Cortes regionales el proyecto de Ley de Presupuestos, iniciándose así el trámite parlamentario para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

En rueda de prensa, Padilla ha adelantado los puntos más importantes del inicio del curso político en Castilla-La Mancha, que afrontan «con responsabilidad, con trabajo y con compromiso» y ha señalado que tienen la mirada puesta en seguir reforzando los servicios públicos y en continuar con los buenos datos económicos.

«En un momento de ruido, afrontamos en Castilla-La Mancha este nuevo periodo con los mejores datos de empleo y con buenos datos económicos fruto de la estabilidad y del esfuerzo conjunto. Castilla-La Mancha es una tierra que está llamando la atención tanto de las personas que quieren instalarse aquí o que están contentas de vivir en nuestra región por nuestro modelo de bienestar y de oportunidades, como de las empresas que encuentran estabilidad y confianza», ha afirmado.

Padilla ha agregado que el Gobierno regional trabaja, además de en esta ley de presupuestos que «es la más importante porque decide cómo se reparte el dinero público», en varios proyectos de ley para el quinto periodo de sesiones en las Cortes regionales. Entre ellos, la reforma de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico, la Ley de Calidad Ambiental o la Ley de Pesca y de la Acuicultura de Castilla-La Mancha.

La portavoz regional ha destacado «el elevado grado de cumplimiento» de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Castilla-La Mancha y, en concreto, ha indicado que «alcanzado el ecuador de la legislatura, se han cumplido por completo la mitad de los compromisos y se han iniciado casi el 90% de ellos».

Esther Padilla ha valorado también el trabajo realizado durante estos meses de verano por el Ejecutivo autonómico y, en particular, ha felicitado a los efectivos de Infocam y a todos los que han ayudado durante la campaña de incendios forestales, «en la que se ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo».