El Gobierno regional ha abonado ya más de 6,64 millones de euros de la Tarifa Plana Plus a más de 3.200 personas trabajadoras autónomas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado ya un tercio de las ayudas solicitadas por las personas trabajadoras autónomas de la región en el marco de la primera convocatoria de la Tarifa Plana Plus, lo que significa que 6,64 millones de euros ya han llegado a 3.236 autónomos y autónomas, en un programa que cerró el plazo de solicitud el pasado 15 de julio.

Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha presidido el acto 'De la idea a la acción: las personas autónomas en Castilla-La Mancha', en el que han participado las asociaciones representativas de autónomos en la región, además de Noelia Frutos, autónoma beneficiaria de las ayudas, que ha contado su experiencia.

Durante el evento, y en la reunión previa que la consejera ha mantenido con miembros de ATA, CEAT y UPTA, y a la que no ha podido asistir UATAE; Patricia Franco ha compartido los resultados de la convocatoria, «la de mayor participación en el apoyo a las personas trabajadoras autónomas de toda la historia de la región, exceptuando aquellas que de manera extraordinaria pusimos en marcha con motivo de la COVID, en las que nuestro objetivo principal era el mantenimiento de actividad de los autónomos en Castilla-La Mancha». La Tarifa Plana Plus, «un compromiso de legislatura del presidente Page, que hemos hecho efectiva ya en el ecuador de la misma», ha cerrado el plazo de solicitud con 10.513 peticiones, en una convocatoria dotada con 22 millones de euros.

La consejera ha recordado que la Tarifa Plana Plus se convocó con cuatro líneas y ha detallado los resultados de la convocatoria por cada una de ellas. La primera, destinada a completar la Tarifa Plana de los autónomos beneficiarios de esta reducción estatal para emprender a coste cero (960 euros de ayuda), ha registrado un total de 3.040 solicitudes, de las cuales el 25 por ciento corresponden a zonas rurales, el 45 por ciento a mujeres y el 26 por ciento a jóvenes. La segunda línea, de ayudas de 3.000 euros al inicio de actividad de autónomos en el primer año, contabiliza 3.312 solicitudes, el 25 por ciento en zonas en riesgos de despoblación, un 45 por ciento de mujeres y un 26 por ciento de jóvenes. Ha sido, además, la línea que ha tenido una mayor demanda.

La tercera de las líneas, la Tarifa Plana para el segundo año de actividad, contabiliza 2.010 peticiones, de las cuales el 28 por ciento son en zonas rurales, el 49 por ciento de mujeres y el 25 por ciento de jóvenes, también con 960 euros de ayuda. Y la cuarta línea, de consolidación de actividad para el segundo y tercer año, tanto de mujeres autónomas como de hombres en zonas rurales, con 2.000 euros de ayuda, ha registrado 2.151 solicitudes, el 32 por ciento en zonas en riesgo de despoblación, el 55 por ciento de mujeres y un 26 por ciento del total de personas jóvenes.

«Por sectores de actividad, el 26,5 por ciento de las ayudas se han solicitado por parte de autónomos dedicados a actividades profesionales, el 25,9 por ciento por profesionales del transporte y el comercio, y el 14 por ciento de hostelería y restauración», según ha citado Patricia Franco, que ha destacado que, en su conjunto, «la Tarifa Plana Plus va a tener un gran impacto en tres cuestiones que hemos compartido con las asociaciones de autónomos como esenciales: el apoyo a la presencia de la mujer, con el 48 por ciento de las ayudas solicitadas; a las personas menores de 30 años, con un 25 por ciento de las ayudas; y su impacto en zonas en riesgo de despoblación, con el 27 por ciento de las ayudas pedidas».

La consejera ha valorado también la agilidad por parte del Ejecutivo autonómico en la tramitación de las ayudas, ya que, en una línea que ha contado con más de 10.500 solicitudes registradas y que cerró el plazo el pasado 15 de julio, «ya hemos pagado más de 6,64 millones de euros a 3.236 personas trabajadoras autónomas de la región, lo que significa que hemos tramitado y resuelto ya prácticamente un tercio de las solicitudes y de la convocatoria», ha indicado.

Por último, Patricia Franco se ha referido al perfil de las personas trabajadoras autónomas en Castilla-La Mancha, un grupo consolidado en el entorno de las 150.000 personas, en el que el perfil ha variado en la última década. «Ha crecido de manera notable la presencia de la mujer, porque aunque son un tercio del total de autónomos de la región, hemos pasado de 44.882 en 2016 a las 49.516 de la actualidad», ha señalado, destacando que ha subido también la edad media del colectivo en la última década, pasando de 40-45 años a 46-55 años; y la consolidación de los negocios por cuenta propia, «porque antes la antigüedad se situaba entre los cinco y diez años y ahora, una década después, está entre los diez y los 20 años, siendo aún predominante el sector servicios», ha finalizado.