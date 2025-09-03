La Junta formaliza la cesión gratuita de los antiguos silos a Ciudad Real para darles un uso social, cultural y medioambiental

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha formalizado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Ciudad Real del inmueble conocido como los silos de la Avenida Parque de Cabañeros. Se trata de un complejo formado por tres depósitos de almacenamiento de grano con una capacidad total superior a 7.400 toneladas y con un valor catastral de 330.760 euros.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 18 de febrero de 2025 y aceptado por unanimidad en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el 17 de marzo del mismo año. La firma del documento fue llevada a cabo por la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Pérez Payo, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares Jiménez, con la asistencia del secretario general del Pleno municipal, Joaquín Avilés Morales.

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha subrayado que «con esta cesión reforzamos nuestro compromiso para que se pueda poner en marcha el proyecto contemplado ya desde la pasada legislatura dentro del Plan de Modernización 2025». Dicho proyecto incluye la rehabilitación de los silos, así como una intervención medioambiental, de limpieza y recuperación del espacio, con el fin de dignificarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía para usos culturales, sociales y de utilidad pública.

El futuro uso de los silos estará enfocado a la consolidación de la red de infraestructuras verdes urbanas y periurbanas, incluyendo iniciativas de regeneración urbana, cohesión social, dinamización cultural y deportiva, sostenibilidad y biodiversidad. Todo ello en el contexto del barrio de Los Ángeles, motivo por el cual la delegada de la Junta ha agradecido especialmente el papel de la asociación vecinal, por su reivindicación histórica y su apoyo al proyecto.

Actividades previstas y objetivos estratégicos

Entre las actividades inicialmente previstas se encuentran:

Mercados de productos locales y ferias artesanales; talleres, conferencias, exposiciones de arte y cine al aire libre; centros de formación en prácticas agrícolas sostenibles y un futuro museo interactivo.

Por otro lado estarán presentes espacios de coworking e incubadoras de empresas relacionadas con las energías renovables, agricultura y economía circular e integración en proyectos de energías renovables y eficiencia energética, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este espacio albergará el proyecto CRATER (Ciudad Real Activa, Ecosistemas y Resiliencia), que cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para finalizar, Blanca Fernández ha calificado la cesión como una «buena noticia» y ha destacado positivamente que el actual equipo de gobierno continúe con proyectos iniciados en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025. En sus palabras, esto representa un «síntoma de madurez democrática y responsabilidad política» al mantener la misma hoja de ruta diseñada hace ocho años por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por anteriores corporaciones municipales y provinciales, algo que ha querido «aplaudir».