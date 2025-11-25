Suscribete a
ABC Premium
Directo
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

El Gobierno devuelve a 21 familias los restos de víctimas del franquismo exhumadas en el cementerio de Manzanares

El ministro Ángel Víctor Torres participa en la entrega de restos exhumados en la localidad ciudadrealeña de Manzanares, donde se prevé identificar a 270 víctimas represaliadas tras un proceso iniciado en 2021

Identificadas catorce víctimas del franquismo en Tembleque

Los familiares de 21 represaliados del franquismo procedentes de Manzanares, La Solana, Membrilla y Villarta de San Juan
Los familiares de 21 represaliados del franquismo procedentes de Manzanares, La Solana, Membrilla y Villarta de San Juan

ABC

Toeldo

Los familiares de 21 represaliados del franquismo procedentes de Manzanares, La Solana, Membrilla y Villarta de San Juan han recibido este martes los restos de sus seres queridos, recuperados en las fosas comunes del cementerio municipal de Manzanares. El acto forma parte del ... proyecto de exhumaciones iniciado en 2021, que busca dignificar a las víctimas de la represión franquista y atender una demanda histórica de sus familias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app