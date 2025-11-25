El Gobierno devuelve a 21 familias los restos de víctimas del franquismo exhumadas en el cementerio de Manzanares

Los familiares de 21 represaliados del franquismo procedentes de Manzanares, La Solana, Membrilla y Villarta de San Juan han recibido este martes los restos de sus seres queridos, recuperados en las fosas comunes del cementerio municipal de Manzanares. El acto forma parte del ... proyecto de exhumaciones iniciado en 2021, que busca dignificar a las víctimas de la represión franquista y atender una demanda histórica de sus familias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la entrega acompañado del vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y del alcalde de Manzanares, Julián Nieva. Torres ha destacado que administraciones y sociedad llevan «muchísimos años trabajando por la recuperación de la memoria, la dignidad de las víctimas y la garantía de no repetición». Agradeció el trabajo del Ayuntamiento de Manzanares, del Gobierno de Castilla-La Mancha y del resto de entidades implicadas, y subrayó que el objetivo es «devolver dignidad a las familias de las personas que perdieron la vida defendiendo la democracia y la libertad».

El ministro enmarcó el acto en unas semanas de intensa actividad estatal en materia de memoria democrática, tras la aprobación del real decreto que ordena la retirada de vestigios franquistas y los recientes homenajes a familias que aún buscan a sus desaparecidos. Recordó también que en España quedan unas 20.000 personas cuyos cadáveres son susceptibles de ser recuperadas en fosas, y que ya se ha avanzado en casi la mitad de los casos, con el compromiso de que «ninguna víctima recuperable quede en el olvido».

«Acto de justicia»

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, calificó la entrega como «un acto de justicia», alineado con los valores democráticos y los derechos humanos. Remarcó que se está dignificando «a personas que fueron asesinadas y privadas de libertad y de vida por pensar diferente al franquismo», y subrayó la importancia de la pedagogía social para recordar especialmente a los más jóvenes que «la democracia es un bien preciado».

Por su parte, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, definió la jornada como «un día muy importante» para el municipio. Recordó que el proceso comenzó en 2021 y que se prevé culminar en 2026. Señaló que en la localidad existían 270 represaliados enterrados en 16 fosas comunes, una cifra muy significativa que hacía necesario actuar «para dignificar a las víctimas y resarcir el dolor de las familias». De los 21 restos entregados hoy, explicó, algunos han podido ser plenamente identificados mientras otros continúan en análisis.

El proyecto de exhumaciones en el cementerio de Manzanares se ha desarrollado en cuatro fases sucesivas desde 2021. La primera permitió recuperar los restos de 32 personas, de las cuales 14 pudieron ser identificadas. Un año después, en 2022, se extrajeron los cuerpos de otros 13 represaliados, entre los que se identificó a seis.

La tercera fase, iniciada en 2024, permitió exhumar los restos de 89 hombres, actualmente en proceso de identificación. La intervención concluirá entre 2025 y 2026 con la recuperación prevista de 136 víctimas adicionales, hasta completar las 270 personas enterradas en las fosas comunes de Manzanares.