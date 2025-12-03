El Gobierno comienza este miércoles a pagar las ayudas a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha afectados por los incendios forestales

Estas ayudas directas comprenden dos líneas: la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas y el apoyo adicional al coste del seguro agrario para titulares de pólizas. Toda la información relativa a estas subvenciones está disponible en la web del Ministerio.
El objetivo de este apoyo es que puedan hacer frente a los gastos y pérdidas derivadas de los incendios, independientemente de las indemnizaciones de sus seguros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple así con el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las personas afectadas recibirían estas subvenciones antes de fin de año.
Distribución de las ayudas
El grueso de la ayuda, 21,5 millones de euros, lo percibirán 3.446 afectados, para compensar la pérdida de renta; de esta partida, más de 613.700 euros son para Castilla-La Mancha.
Los otros 6,3 millones de euros son para la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70% del coste de la póliza, y lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario; más de 350.000 euros de esta ayuda son para Castilla-La Mancha.
El número de beneficiarios únicos, ya que algunos agricultores percibirán las dos líneas de ayuda, asciende a 9.679 agricultores y ganaderos.
Los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la Política Agraria Común en esta campaña tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete