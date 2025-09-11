El Gobierno regional concede condecoraciones a 19 policías locales como especialistas en Tiro Policial

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha concedido la distinción de Especialista en Tiro Policial a 19 policías locales de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Protección Ciudadana, y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de la Consejería de Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

De otro lado, la Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regulan las condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, establece que las distinciones de especialista acreditan la superación de las correspondientes actividades formativas en la Escuela de Protección Ciudadana.

Los policías locales especialistas en Tiro Policial son Tomás Fernández Carretero, José Vicente Simarro Cerdán, Álvaro Martínez Albujer, Rafael López Hermosilla, Vicente López-Serrano Moraleda, Ángel Manuel Fernández del Fresno, Sergio Delgado Mendoza, Alejandro Rodríguez Aparicio, Segio Bello, Antonio José López Fernández, Juan Carlos Royuela Ayllón, José Morales Crespo, David Íñigo Torijano, Alejandro Luna Masegosa, Félix Flores Garrido, José Vicnete Montejano del Amo, Soraya Jiménez García, David Díaz Yubero y Raúl Peñas Rodríguez.