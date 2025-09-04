Gobierno C-LM comparte con los trabajadores de 'Eserman' el objetivo de preservar todos los puestos de trabajo

La delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha mantenido una reunión con los representantes sindicales de Eserman, a los que ha trasladado que «el objetivo compartido que tenemos como Gobierno regional no es otro más que la preservación de todos los puestos de trabajo» de esta compañía, que presta servicios como contrata en Repsol Química de Puertollano.

Para ello, Blanca Fernández ha planteado diferentes propuestas sobre la mesa en este encuentro, en el que también han estado presentes el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, y la secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Ciudad Real, Esther Serrano.

La primera es que, si fuera necesaria una recualificación de los trabajadores, «estamos dispuestos a poner fondos del Gobierno de Castilla-La Mancha para que a la nueva empresa no le cueste ni un solo euro recualificar a los trabajadores que en este momento están afectados por la situación».

Y otra medida trasladada por la delegada de la Junta es que, si fuera necesario constituir una bolsa de trabajo para reubicar a esos trabajadores en otras contratas de Repsol, «estamos dispuestos a hacer esa labor de intentar convencer a Repsol para que, con sus contratas restantes, pueda reubicar al resto de trabajadores en el caso de que fuera necesario».

En este sentido, Blanca Fernández ha mostrado su gran preocupación por la situación en la que se encuentran los trabajadores de Eserman, razón por la que ha asegurado que «vamos a intentar ayudar y empujar en la buena dirección, como no puede ser de otra manera, sabiendo que es una cuestión empresarial en la que el Gobierno no tiene competencias, pero sí es de nuestra incumbencia».

La delegada ha añadido que, «sin duda, lo que tenemos claro es que estamos al lado de los trabajadores, porque entendemos que es una plantilla de edad avanzada a la que hay que ir dándole soluciones de una u otra manera», teniendo en cuenta, además, que son profesionales expertos y especializados que, a su juicio, «no merecen irse a la calle».