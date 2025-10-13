Suscribete a
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

El Gobierno central destina 40 millones de euros a las reparaciones de la dana en Albacete

Tolón ha señalado que Diputación recibirá 13,3 millones de euros «para intervenciones relacionadas con carreteras y la red viaria, arreglos en las redes de saneamiento y caminos«

Agricultores de Letur y Mira, entre los beneficiarios de las ayudas europeas tras la dana

La Delegada Del Gobierno De España En Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en rueda De prensa
La Delegada Del Gobierno De España En Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en rueda De prensa ABC

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado este lunes de que la provincia de Albacete recibirá unos 40 millones de euros del Gobierno central para las reparaciones de los municipios afectados por la dana.

La noticia ... llega después de que el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros resolviera una nueva concesión de 13,3 millones de euros para la Diputación de Albacete con el objetivo de dar una financiación del 50% en las reparaciones, cubriendo la otra mitad la institución provincial, y a las que hay que sumar las ya otorgadas, que ascienden a un total de 26,7 millones de euros.

