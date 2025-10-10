El Gobierno de Castilla-La Mancha «facilitará toda la información» que solicite la CNMC sobre el transporte escolar

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Palacios, ha asegurado este viernes que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha «hemos observado» que «cada año hay más dificultades» para licitar los contratos de transporte escolar en la región por lo que «hemos ... tenido que ir a otro tipo de contratos menores».

Preguntado por los posibles repartos de contratos públicos por parte de empresas que operan autobuses escolares en Castilla-La Mancha, que investiga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Pastor ha asegurado que desde el Ejecutivo regional «se facilitará toda la información» que se solicite.

«Año a año vemos que un porcentaje de esas rutas quedan desiertas sin entender muy bien las razones. Pero sí es cierto que cada vez tenemos más dificultades a la hora de establecer los contratos que definen las rutas de transporte de nuestra región», ha asegurado.

Entre los días 6 y 8 de octubre, la CNMC ha llevado a cabo inspecciones en varias sedes de entidades del sector del transporte público escolar en la región, como parte de una actuación preliminar antes de la posible apertura de un expediente sancionador.

El organismo regulador ha aclarado en un comunicado que estas inspecciones no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas, y no ha ofrecido más detalles sobre los contratos objeto de análisis.

En los últimos años, la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha licitado los servicios de transporte escolar en las distintas provincias hasta el curso 2026-2027.