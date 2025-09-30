El Gobierno de Castilla-La Mancha concede 125.519 euros en ayudas para implementar planes de igualdad

El Gobierno de Castilla-La Mancha concede 125.519,60 euros en ayudas destinadas a reducir las brechas de género en el ámbito laboral y también a la implantación de planes de igualdad en empresas, entidades o administraciones que no tienen obligación legal de aprobarlos por el número de trabajadores de sus plantillas.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este martes la resolución de ambas líneas de subvenciones de las que resultan beneficiarias 22 entidades públicas y privadas de la región, con proyectos dirigidos al desarrollo de medidas de igualdad en las plantillas, la eliminación de roles y estereotipos de género vinculados a las profesiones, mejoras en la negociación colectiva o reducción de la brecha salarial, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Sobre estas cuestiones, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado el interés del Gobierno autonómico de desarrollar políticas «que acerquen el mundo laboral a la igualdad real y efectiva«, apoyando proyectos y acciones »de cualquier agente social que quiera reducir desigualdades y eliminar cualquier tipo de violencia«.

«El trabajo es uno de nuestros principales espacios de socialización y marca claramente nuestras vidas en el día a día, por lo que es fundamental y urgente promover medidas que nos ayuden a reducir desigualdades. Esta debe ser y va a ser la legislatura de la igualdad en el ámbito laboral, y a ello contribuirá de lleno la ley de medidas en cuyo anteproyecto seguimos trabajando«, ha asegurado.

Todos los detalles relativos a la resolución de la concesión de estas ayudas, con los plazos y los requisitos de justificación están ya disponibles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.