El Gobierno de Castilla-La Mancha y CCOO refuerzan su alianza para impulsar la futura Ley de Industria

Ambas partes analizaron los avances en la redacción del borrador del Anteproyecto de Ley, cuyo texto se está elaborando tras haber concluido este verano el proceso previo de participación pública. El texto definitivo de la ley estará en 2026

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido con el secretario de CCOO en la región, Javier Ortega. Al encuentro también han asistido el director general de Empresas, Santiago Baeza, y el secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla-La Mancha, Ángel León
ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha y CCOO han reafirmado su compromiso conjunto para consolidar el carácter industrial de la región mediante la futura Ley de Industria de Castilla-La Mancha. Así lo han señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ... y el secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, tras la reunión mantenida este viernes en la Consejería.

