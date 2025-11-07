El Gobierno de Castilla-La Mancha y CCOO refuerzan su alianza para impulsar la futura Ley de Industria

El Gobierno de Castilla-La Mancha y CCOO han reafirmado su compromiso conjunto para consolidar el carácter industrial de la región mediante la futura Ley de Industria de Castilla-La Mancha. Así lo han señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ... y el secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, tras la reunión mantenida este viernes en la Consejería.

Ambas partes analizaron los avances en la redacción del borrador del Anteproyecto de Ley, cuyo texto se está elaborando tras haber concluido este verano el proceso previo de participación pública. El Ejecutivo mantiene el compromiso, expresado por el presidente Emiliano García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región, de contar con el texto definitivo el próximo año para su aprobación dentro de la legislatura y su posterior debate con el sector en el Observatorio de Promoción Industrial.

En el encuentro también participaron el director general de Empresas, Santiago Baeza, y el secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla-La Mancha, Ángel León. Gobierno y sindicato destacaron la importancia de que la futura Ley proporcione un marco normativo sólido desde el que abordar los retos y desafíos de la industria en la comunidad autónoma.

La reunión coincidió con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la modificación de la orden de bases de las ayudas para consolidar y fortalecer los ecosistemas industriales. Esta convocatoria, que verá la luz a finales de mes con una dotación de un millón de euros, amplía tanto el tipo de proyectos que podrán acogerse como la cobertura de las ayudas, que podrá alcanzar hasta el 80%.

Con estas medidas, el Gobierno regional y CCOO subrayan su objetivo común de impulsar el crecimiento industrial, reforzar la competitividad del tejido productivo y consolidar la industria como uno de los pilares de la economía de Castilla-La Mancha.