El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la configuración de una estructura regional de investigación sanitaria con la creación de una red de expertos

El director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar anuncia la creación de la red de expertos en Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la creación de una estructura regional que refuerce el impulso a la investigación sanitaria para dar estabilidad y favorecer el trabajo de los profesionales investigadores de la región.

Dentro de este objetivo se va a proceder a la creación de una red regional de expertos, que va a estar coordinada por la doctora Olga Mediano San Andrés, neumóloga del Hospital Universitario de Guadalajara y reconocida investigadora.

Así lo ha anunciado hoy en Guadalajara el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, quien se ha reunido con la propia Olga Mediano, con la directora gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín Ruiz, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García Ruiz, y la delegada provincial de Sanidad, Pilar Cuevas Henche.

Con la creación de esta nueva red de expertos, ha señalado, «avanzamos dentro del objetivo de crear, de la mano del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, una estructura regional para reforzar y dar soporte a la investigación de nuestros profesionales».

Cortázar ha agradecido a Olga Mediano su compromiso al asumir esta nueva responsabilidad y aportar su experiencia y asesoramiento para favorecer el trabajo investigador dentro del sistema sanitario de Castilla-La Mancha.

Creación de categorías de personal investigador

Tal y como ha explicado, la red de expertos estará integrada por un comité de dirección y contará con un comité consultivo del que formarán parte profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación de las distintas gerencias del SESCAM y el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

Íñigo Cortázar ha recordado además que la apuesta del Gobierno de Emiliano García-Page por la investigación sanitaria se plasmará el próximo otoño en la creación de categorías estatutarias de personal investigador con el fin de dar estabilidad y desarrollo profesional a los investigadores, tal y como anunció recientemente el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

La creación de estas categorías constituirá «un paso muy importante para el refuerzo y la articulación de una estructura regional que dé soporte a la actividad investigadora, siempre de la mano del IDISCAM y en coordinación con las universidades presentes en la región», ha añadido Cortázar.

De este modo se pretende incorporar una estructura administrativa que dé soporte a la investigación y la integración de puestos puramente investigadores en plantilla orgánica propia, para coordinar la carrera investigadora y administrativa, dando uniformidad a los contratos del personal investigador y facilitando su participación en procesos selectivos y concursos de traslados.

«La creación de una red de expertos y la creación de categorías profesionales en el ámbito de la investigación», ha concluido, «son los siguientes pasos a la hora de contar con una estructura regional potente y para seguir trabajando con el objetivo de que Castilla-La Mancha sea un polo de atracción de investigadores y un polo de talento excelente en el ámbito investigador».