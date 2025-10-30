Suscribete a
El Gobierno avanza en el plan de recuperación de Las Tablas de Daimiel y advierte que ahora no se puede conceder más agua para regadíos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confirma que el plan de actuaciones para Las Tablas «está muy despierto» y en una fase avanzada, y recuerda que la declaración de riesgo del acuífero impide otorgar nuevas concesiones de agua a los agricultores

El Gobierno invierte más de 6 millones en la presa de Gasset (Ciudad Real) para reforzar su seguridad y renaturalizar el entorno

Morán ha visitado las obras de consolidación de la presa del embalse de Gasset
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido que la situación de los pozos agrícolas en el entorno del Guadiana está condicionada por la declaración de riesgo del acuífero, lo que impide otorgar nuevas concesiones de agua. «No se puede conceder ... más agua de la que en estos momentos se está disponiendo», ha afirmado, subrayando que solo una reducción de los usos existentes permitiría redistribuir el aprovechamiento de los recursos.

