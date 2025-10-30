El Gobierno avanza en el plan de recuperación de Las Tablas de Daimiel y advierte que ahora no se puede conceder más agua para regadíos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha advertido que la situación de los pozos agrícolas en el entorno del Guadiana está condicionada por la declaración de riesgo del acuífero, lo que impide otorgar nuevas concesiones de agua. «No se puede conceder ... más agua de la que en estos momentos se está disponiendo», ha afirmado, subrayando que solo una reducción de los usos existentes permitiría redistribuir el aprovechamiento de los recursos.

Morán ha explicado que esta limitación forma parte del plan de intervención previsto para el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, ya que «supone una actuación que va mucho más allá de las fronteras del Parque Nacional». «Cuando se alcanza el límite del aprovechamiento de los recursos no se puede nunca conceder más de lo que hay, y esa es la situación en la que estamos ahora mismo», ha apuntado.

El secretario de Estado ha insistido en que la recuperación del equilibrio hidrológico del acuífero es inseparable de la viabilidad de Las Tablas, de modo que cualquier medida sobre los pozos o el uso del agua en el entorno agrícola «se integra dentro del mismo marco de actuaciones, concebido no solo para proteger el humedal, sino para garantizar su relación sostenible con el territorio que lo rodea».

Durante su visita a las actuaciones realizadas sobre la presa del embalse de Gasset, en Fernán Caballero (Ciudad Real), Morán ha asegurado que el plan de actuaciones para la recuperación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel «está muy despierto» y se encuentra en una fase avanzada de elaboración.

A preguntas de los periodistas, ha precisado que tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han trabajado en los últimos meses en la definición de las líneas de intervención que formarán parte del Marco de Actuaciones Prioritarias para este espacio protegido.

Prácticamente completada la documentación técnica

Morán ha puntualizado que ya se ha completado prácticamente toda la documentación técnica necesaria, elaborada por diferentes departamentos de ambas administraciones. En el caso del Ministerio, han intervenido la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, la Dirección General del Agua y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que «han ido elaborando los informes que permiten ir agregando toda la documentación necesaria para armar la estructura del plan».

Por parte de la comunidad autónoma, el secretario de Estado ha destacado la aportación del análisis socioeconómico del territorio, un estudio que permite valorar el impacto del plan sobre el entorno agrario y los municipios próximos al parque. «Con todo ese trabajo reunido, estamos ya en condiciones de construir lo que sería el esquema del plan de actuación», ha señalado.

El siguiente paso, ha dicho, será sentar a las distintas administraciones para definir conjuntamente las competencias de cada una y las necesidades de acompañamiento en materia de inversión que va a requerir el plan. En este sentido, ha anunciado que se prevé convocar un primer encuentro en las próximas fechas con el objetivo de «ponerse de acuerdo en un cronograma razonable» que marque la hoja de ruta de ejecución.

Morán ha recordado que el Marco de Actuaciones Prioritarias de Las Tablas de Daimiel seguirá el modelo de otros marcos ya en marcha en otros espacios naturales, con intervenciones conjuntas entre administraciones y medidas que abarquen desde la restauración hidrológica y la mejora de hábitat hasta la gestión sostenible del agua en el entorno agrícola.

«El plan supone una actuación que va mucho más allá de las fronteras del Parque Nacional», ha insistido el secretario de Estado, para quien la recuperación del equilibrio hidrológico del acuífero es una condición indispensable para garantizar la viabilidad de Las Tablas de Daimiel y su relación sostenible con las actividades agrícolas y los municipios del entorno.