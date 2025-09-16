Globalcaja lleva a la Feria de Albacete la cocina de Jesús Segura y los vinos de Los Aljibes

La música en directo del cantautor albaceteño Carletti Porta puso la banda sonora a la experiencia gastronómica realizasa en el stand de Globalcaja en la Feria de Albacete

El stand de Globalcaja en la Feria de Albacete se ha convertido en escaparate de los alimentos de Castilla-La Mancha gracias a una singular experiencia gastronómica protagonizada por el cocinero conquense Jesús Segura, estrella Michelín y responsable del restaurante Casas Colgadas. El chef presentó ante el público dos elaboraciones -un sam de orza y un bombón de queso manchego- acompañadas de una detallada explicación sobre cómo recuperar técnicas tradicionales de conservación y elaboración adaptándolas a la cocina actual.

«He tratado de trasladar al público mi filosofía en la cocina, regida por elaboraciones con productos locales, de Cuenca, de Castilla-La Mancha, como ese icono a nivel mundial que son nuestros quesos, nuestra inmensa bodega o los aceites brutales que hacen en nuestra tierra», explicó Segura, que destacó la Feria de Albacete como una excelente plataforma para dar a conocer «esa cocina de despensa, de aprovechamiento, de cercanía, de territorio, de legado».

Las propuestas del cocinero fueron maridadas por el enólogo de la Bodega Los Aljibes, Víctor Talaya, que seleccionó para la ocasión el Viña Aljibes Blanco y el Aljibes 2021. En plena campaña de vendimia, la bodega quiso sumarse a la experiencia ferial para reivindicar la presencia del vino manchego en los eventos sociales. «Como enólogo, me parece una fantástica idea que todos los días el vino de nuestra tierra esté presente de cualquier forma y en cualquier acto social que se celebre en la Feria», señaló Talaya.

La música en directo del cantautor albaceteño Carletti Porta puso la banda sonora a esta experiencia gastronómica que combinó tradición, innovación y productos de proximidad en el marco de la Feria de Albacete.

