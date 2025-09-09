Globalcaja acompaña a FEDA en su brindis de Feria y reafirma su apoyo al tejido empresarial de Albacete

Globalcaja estuvo representada en el brindis de FEDA por su vicepresidente, Herminio Molina

Globalcaja ha participado este martes en el tradicional brindis de Feria que organiza la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), presidida por Artemio Pérez, reafirmando así su compromiso con el tejido empresarial de la provincia.

La entidad financiera estuvo representada en el acto por su vicepresidente, Herminio Molina; el director de Relaciones Institucionales, Antonio González; y el director territorial en Albacete, Francisco José Baonza, entre otros responsables.

Durante el encuentro, que congrega cada año a representantes empresariales, institucionales y sociales en el marco de la Feria de Albacete, se subrayó la importancia de esta cita para el desarrollo económico de la provincia. Según las estimaciones, la Feria genera un volumen de negocio superior a los 100 millones de euros en sus diez días de celebración.

Herminio Molina aprovechó su intervención para destacar el respaldo que Globalcaja brinda a los empresarios y empresarias de la región, «un apoyo que va mucho más allá de la Feria, participando en multitud de iniciativas de formación e internacionalización empresarial». Al mismo tiempo, ensalzó la actitud del colectivo empresarial, «responsable de la generación de empleo y riqueza», y felicitó al presidente de FEDA, Artemio Pérez, por la labor desarrollada al frente de la organización.

Con su presencia en este acto, Globalcaja ha querido mostrar una vez más su cercanía a los empresarios de Albacete y su compromiso con el progreso económico y social de la provincia, en línea con la implicación de la entidad en el conjunto de Castilla-La Mancha.

Más temas:

Fiestas

Albacete

Feria

Globalcaja