La Gerencia de Atención Integrada de Albacete apuesta por la danza como herramienta terapéutica en salud mental

Desde principios de año, se ha implantado en el Hospital de Día Juvenil y en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria un proyecto que ayuda a los pacientes a «reconectar» con su cuerpo

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), está fomentando la danza como herramienta terapéutica en el servicio de Salud Mental. Se trata del proyecto «Reconecta: programa de danza y bienestar en hospitales», que ... se ha implantado desde principios de año en el Hospital de Día Juvenil y en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, dos recursos situados en el Hospital Universitario del Perpetuo Socorro.

