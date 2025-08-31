Gerardo Melgar, obispo emérito de Ciudad Real, hospitalizado al desorientarse durante una homilía en Miguelturra La diócesis ha informado que está consciente, animado y estable, aunque tendrá que permanecer 48 horas en observación

El obispo emérito de la diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar Viciosa, está ingresado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real después de sufrir este sábado un episodio de desorientación mientras presidía la celebración vespertina por el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella en Miguelturra.

El prelado mostró dificultades para continuar la homilía y fue atendido por otros sacerdotes y voluntarios de Protección Civil presentes en el acto, además de los servicios sanitarios de Emergencias 112, que lo trasladaron al hospital.

Según ha informado este domingo la Diócesis en un comunicado, Melgar se encuentra consciente, animado y estable, aunque permanecerá bajo observación al menos durante 48 horas por prudencia clínica antes de establecer un diagnóstico o iniciar tratamiento.

También ha confirmado que se suspenden todos los actos previstos en la agenda del obispo emérito, incluida la misa de acción de gracias programada para el 13 de septiembre en la catedral de Ciudad Real con motivo del relevo episcopal.

Melgar ha sido obispo de Ciudad Real desde 2016 hasta este mes de julio, cuando presentó su renuncia por motivos de edad y quedó como administrador apostólico mientras toma posesión el nuevo obispo.