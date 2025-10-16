Suscribete a
ABC Premium

Garde respalda las nuevas medidas universitarias de Page: «Son vitales para el futuro de la UCLM»

El rector valora la futura Ley de Universidades, la construcción de nuevas residencias y la mejora del transporte como claves para garantizar el acceso a la educación superior de la región

Page: «El Gobierno lleva 11 años mareando papeles en materia de financiación y generando una enorme deuda con las comunidades»

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha J.G.

J. Guayerbas

Toledo

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, ha valorado las propuestas anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el ámbito de la educación superior, destacando especialmente tres medidas clave: la futura Ley de Universidades de Castilla- ... La Mancha, la construcción de nuevas residencias universitarias y la mejora del transporte a demanda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app