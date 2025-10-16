Garde respalda las nuevas medidas universitarias de Page: «Son vitales para el futuro de la UCLM»

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, ha valorado las propuestas anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el ámbito de la educación superior, destacando especialmente tres medidas clave: la futura Ley de Universidades de Castilla- ... La Mancha, la construcción de nuevas residencias universitarias y la mejora del transporte a demanda.

Garde ha subrayado la importancia de la nueva Ley de Universidades de la región y ha señalado que la UCLM colabora activamente en su elaboración. Según el rector, esta normativa debe incluir elementos fundamentales como «el refuerzo de la economía universitaria, la garantía de una financiación sostenible, la mejora de la gobernanza y la garantía de la calidad en la oferta académica«. En su opinión, estos aspectos permitirán »planificar de manera adecuada la acción universitaria« y asegurarán un modelo útil para Castilla-La Mancha.

Otro de los anuncios destacados por el rector ha sido el de la creación de nuevas residencias universitarias en distintos municipios de la región. Garde ha recordado que, en el último curso, el 23 por ciento de los estudiantes de primer año proceden de otras comunidades autónomas, por lo que el acceso a alojamiento asequible resulta prioritario.

Así, ha destacado que ciudades como Albacete, Toledo, Almadén y Talavera de la Reina estén en los planes regionales para la construcción de nuevas residencias universitarias.

Por último, Garde ha señalado que la mejora del transporte a demanda, especialmente en conexión con Madrid, será clave para la proyección de la universidad. En este sentido, ha destacado que esta iniciativa podría potenciar aún más el crecimiento, por ejemplo, de la Escuela Universitaria de Almadén, donde la matrícula ha aumentado más de un 61 por ciento este curso.

El rector ha concluido señalando que estas tres medidas suponen «un compromiso claro» con el futuro de la universidad pública en Castilla-La Mancha y ha reiterado la voluntad de colaboración institucional con el Gobierno regional.