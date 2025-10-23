García-Page: «En 10 años las exportaciones de aceite han crecido un 133%, estamos en el camino correcto»

«Defender el aceite es defender el mundo en el que se desarrolla, es defender los pueblos y su tejido económico«, ha manifestado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido en Toledo el acto de celebración del ... 25º aniversario de la Denominación de Origen Protegida 'Montes de Toledo', una de las figuras de calidad más destacadas de la región, inscrita en el año 2000 en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea.

García-Page ha hablado del «éxito» del sector primario en la economía regional, de su peso en la agricultura, en el campo, en la ganadería. «Sigue pesando el 18% de nuestra riqueza», y ha destacado el proceso de reconversión brutal, de tecnificación, de modernización. «Se ha ido adaptando como pocos sectores desde que soy presidente. En estos diez años la apertura a la economía del sector primario ha sido tremenda. Han crecido un 75% las exportaciones del campo y de la ganadería. Pero la prueba evidente de que este sector va todavía mejor que la media del primario es que las exportaciones del aceite han crecido un 133%, mucho más que otros productos extraordinarios, estamos en el camino correcto y defendiendo lo nuestro«.

Apoyo a autónomos

Por otro lado, el presidente regional ha anunciado un plan estratégico para los autónomos: «Va a beneficiar muy decididamente a los que están en el mundo rural, que son la inmensa mayoría, una estrategia de más de 100 millones de euros de apoyo, de promoción».

El presidente regional ha participado en la conmemoración del 25 aniversario de la DOP 'Montes de Toledo', que pone de relieve la importancia de esta figura que agrupa a unos 8.500 olivicultores en las provincias de Toledo y Ciudad Real. En concreto, esta Denominación de Origen Protegida comprende las comarcas del suroeste de la provincia de Toledo y noroeste de la de Ciudad Real, teniendo como eje central la formación montañosa de los Montes de Toledo.

Es una de las 41 figuras de calidad, propias de la región o compartidas con otras comunidades autónomas, que tiene Castilla-La Mancha, todas ellas bajo la marca de garantía 'Campo y Alma', ya asentada como marca de referencia y calidad de los productos agroalimentarios de la comunidad autónoma.

García-Page ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. En el mismo acto se han entregado los Premios 'Cornicabra 2025' que concede, anualmente, el Consejo Regulador de la D.O.P. Aceite Montes de Toledo, para reconocer a los mejores aceites de oliva virgen extra producidos bajo su amparo.