García-Page: «En 10 años las exportaciones de aceite han crecido un 133%, estamos en el camino correcto»

El presidente de Castilla-La Mancha ha presidido este jueves en Toledo la celebración del 25º aniversario de la D.O.P. 'Montes de Toledo' y la entrega de los Premios 'Cornicabra 2025'

Finca La Pontezuela, de Los Navalmorales, se alza con el primer galardón de Premios Cornicabra de la DOP Montes de Toledo

García-Page durante su intervención en el acto del 25 aniversario de la DOP 'Montes de Toledo' JCCM
Toledo

«Defender el aceite es defender el mundo en el que se desarrolla, es defender los pueblos y su tejido económico«, ha manifestado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido en Toledo el acto de celebración del ... 25º aniversario de la Denominación de Origen Protegida 'Montes de Toledo', una de las figuras de calidad más destacadas de la región, inscrita en el año 2000 en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea.

