La galería Marmurán de Alcázar de San Juan celebra los 80 años del Postismo

La Galería de Arte Marmurán, Alcázar de San Juan, con una heterogénea y especialísima exposición temática homenajea la aparición del Postismo a los ochenta años de su nacimiento en el Café Castilla de Madrid.

Aunque emergió en Madrid de la mano, o la chistera, de Eduardo Chicharro Briones, acompañado por Carlos Edmundo de Ory y Silvano Sernesi, Ciudad Real siempre fue muy postista y desde allí se alentó con una fuerza insuperable, impulsada por Ángel Crespo, Gabino-Alejandro Carriedo, el periódico Lanza y varias revistas.

El Postismo, que apareció en una España deprimida, en 1945, no fue muy atendido en su tiempo ni después, pero sigue suscitando interés, como prueban la buena cantidad de estudios universitarios que sigue generando esta muestra que recuerda con imágenes y documentos su existencia, comisariada por Ángel Maroto.

El Postismo es Eduardo Chicharro y Ory, Ángel Crespo y Carriedo, pero también Gregorio Prieto, Nanda Papiri, Paco Nieva…y hasta Arrabal o el Niño Tony, Chepé, aunque sea de forma tangencial.

La exposición, «80 Años de Postismo» cuenta con dibujos originales de Gregorio Prieto y Eduardo Chicharro »Chebé», dibujos y dedicatorias de C. E. de Ory, pinturas de Nanda Papiri, grabados y dibujos de Francisco Nieva, un dibujo de Gabino-Alejandro Carriedo; pinturas de Antonio Fernández Molina; dibujos de Antonio Beneyto y primeras ediciones, cartas, referencias, huellas de la realidad de este último ismo.

A la muestra acompaña un catálogo testimonial de esta celebración- edición 80 ejemplares firmados por el comisario- con la reproducción de las obras expuestas y textos de El Niño Toni (Antonio Chicharro Papiri), Raúl Herrero con una propuesta brillante de diccionario postista; Amador Palacios y Tomás Paredes.

Puede parecer insólito que una pequeña galería de arte de una ciudad manchega de Ciudad Real ofrezca este importante homenaje a un ismo tan español, tan genuino y complejo como el Postismo, en su octogésimo aniversario. Se trata de evidenciar nuestro compromiso cultural más allá de lo comercial, porque una galería necesita vender, pero sin olvidar que es una ventana abierta a la cultura.