Fúnez acusa a Sánchez de degradar las instituciones: «Los que venían a luchar contra la corrupción la han institucionalizado»

La secretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha lanzado un duro alegato contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante su intervención en el Congreso Local del PP de Puertollano, donde el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz, ha ... sido proclamado presidente de la Junta Local del partido. En su intervención, Fúnez ha acusado al Ejecutivo de «degradar las instituciones», de fracasar en materia de igualdad y de debilitar los contrapesos democráticos.

La dirigente popular ha asegurado que «a día de hoy es difícil encontrar un pilar del Estado que no haya sido debilitado por Pedro Sánchez», señalando directamente al presidente del Gobierno como responsable del deterioro institucional. En esa misma línea, ha subrayado que «los que venían a luchar contra la corrupción la han institucionalizado».

La dirigente popular ha cargado también contra la política social y económica del Ejecutivo al afirmar que España «ha pasado de ser de un país de propietarios a un país de inquilinos» y que «el 45% de los inquilinos de nuestro país están rozando la pobreza». En su crítica, también ha responsabilizado a Sánchez de los efectos de la ley del 'solo sí es sí', a la que atribuye que «ha rebajado la pena a más de 1300 violadores y pederastas». En materia de igualdad entre hombres y mujeres también ha recordado que han fallado las pulseras que tenían que garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y quelos socialistas «han convertido el feminismo en una broma cuando sus propios ministros que se consideraban feministas han terminado pagando con dinero público a mujeres prostituidas«.

«Deslegitimar al poder judicial»

Otro de los ejes de su discurso ha sido la reacción del Gobierno ante la condena del fiscal general del Estado, sobre la que Fúnez ha denunciado que «el gobierno ha defendido al corrupto, ha atacado a los jueces y ha criticado el fallo». Según ha señalado, «el PSOE está cruzando una línea muy peligrosa en un Estado de Derecho que es la de cuestionar a los jueces para defender al condenado fiscal general», lo que, en su opinión, supone que «el gobierno intenta deslegitimar el poder judicial».

Fúnez ha advertido de que Pedro Sánchez «no quiere un fiscal general independiente, sino un fiscal general obediente», y ha alertado de que «es posible que busquen un fiscal, no para defender la legalidad, sino para seguir defendiendo sus intereses y protegiendo a Pedro Sánchez». En ese contexto, ha acusado al Ejecutivo de intentar controlar la Fiscalía General del Estado para protegerse políticamente.

La responsable popular ha sostenido que «esta legislatura fue un error desde el comienzo» y ha defendido que España necesita abrir un nuevo ciclo político. «Pedimos y exigimos la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones», ha argumentando Fúnez que considera «este gobierno no está legitimado para elegir un fiscal general del Estado independiente».

En el tramo final de su intervención, Fúnez ha planteado la situación política como una disyuntiva entre dos modelos opuestos. «Esto ya no va de siglas, va de democracia o de degradación», ha asegurado, antes de remarcar que «España no necesita insultos a los jueces. Lo que España necesita instituciones fuertes».

Finalmente, ha llamado a apoyar el liderazgo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, , mostrando su convicción de que «los españoles elegirán democracia, ejemplaridad y servicio público».