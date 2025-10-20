La Fundación Globalcaja mejora el equipamiento del centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido de Albacete

La Fundación Globalcaja colaborará con la mejora del equipamiento y material terapéutico del Centro de Atención Directa (CAD) a personas con daño cerebral sobrevenido en Albacete, gestionado por la asociación Daño Cerebral Castilla-La Mancha (CLM). La iniciativa se enmarca en los actos de ... la Semana del Daño Cerebral Sobrevenido, que se celebra en torno al 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral.

Esta contribución permitirá a la entidad renovar y ampliar los recursos de terapia ocupacional, rehabilitación y actividades personalizadas que se desarrollan en el centro, reforzando así la atención que actualmente se presta a cerca de 150 personas usuarias de la provincia de Albacete.

En España, se estima que existen más de 400.000 personas con daño cerebral sobrevenido, de las cuales unas 20.000 residen en Castilla-La Mancha. Esta patología, que puede producirse a consecuencia de un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un accidente cerebrovascular, conlleva secuelas de diversa gravedad, como pérdida de movilidad, problemas de atención, concentración y memoria, así como alteraciones emocionales y afectivas.

Desde los centros de atención directa de Daño Cerebral CLM, se trabaja para que las personas afectadas recuperen habilidades y mantengan la mayor independencia posible en su vida diaria, al tiempo que se ofrece apoyo y acompañamiento a las familias. La entidad también desarrolla programas de formación e integración social y laboral, adaptados a las necesidades de cada persona.

La asociación cuenta actualmente con una red de nueve centros distribuidos por toda la región, uno de ellos en Albacete, que da servicio a personas procedentes de toda la provincia. La mayoría de sus usuarios tienen entre 55 y 70 años, y en muchos casos sufren secuelas derivadas de un ictus.

La renovación del equipamiento, posible gracias al apoyo de la Fundación Globalcaja, ha mejorado el entorno físico y funcional del centro, facilitando un espacio más adaptado y eficiente para los procesos de rehabilitación. Tanto la entidad financiera como Daño Cerebral CLM comparten el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias, promoviendo una atención integral que combine salud, autonomía y bienestar.