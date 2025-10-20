Suscribete a
La Fundación Globalcaja mejora el equipamiento del centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido de Albacete

Cerca de 150 personas afectadas por daño cerebral sobrevenida reciben atención en este centro. La mayor parte tienen entre 55 y 70 años y sufren lesiones originadas, en muchas ocasiones, como consecuencia de ictus

La unidad pionera de Daño Cerebral de la Diputación de Toledo tendrá 40 plazas de ingreso y acogerá entre 200 y 400 pacientes al año

La renovación del equipamiento ha mejorado el entorno físico y funcional del centro, facilitando un espacio más adaptado y eficiente para los procesos de rehabilitación
La Fundación Globalcaja colaborará con la mejora del equipamiento y material terapéutico del Centro de Atención Directa (CAD) a personas con daño cerebral sobrevenido en Albacete, gestionado por la asociación Daño Cerebral Castilla-La Mancha (CLM). La iniciativa se enmarca en los actos de ... la Semana del Daño Cerebral Sobrevenido, que se celebra en torno al 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral.

