La Fundación Globalcaja facilita el acceso a la residencia Aframas-Cuenca con la compra de una silla motorizada

La Fundación Globalcaja ha colaborado con Aframas-Cuenca en la adquisición de una silla motorizada que mejorará la accesibilidad de las personas usuarias de su centro residencial, ubicado en la calle Alonso de Ojeda. Esta vía, de fuerte pendiente, supone un importante obstáculo ... para quienes utilizan silla de ruedas y dificulta sus desplazamientos desde la Puerta de Valencia hasta las instalaciones.

Durante la visita del presidente de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, la directora técnica del centro, Cristina Muñoz, explicó que esta nueva ayuda técnica permitirá a las personas con movilidad reducida superar con mayor facilidad el desnivel existente y acceder al centro con autonomía y seguridad. «Gracias a esta colaboración, podrán desplazarse con más independencia y participar con normalidad en las actividades que organizamos fuera del centro», destacó Muñoz.

La residencia Aframas atiende a personas con discapacidad intelectual, muchas de ellas con movilidad reducida o patologías crónicas. Por ello, la incorporación de esta silla motorizada no solo mejora la accesibilidad al centro, sino que favorece su integración en la vida comunitaria y su participación en actividades sociales, culturales y recreativas.

Además de la residencia, Aframas gestiona un centro ocupacional donde las personas usuarias desarrollan diferentes talleres, como el de carpintería, en los que elaboran sus propias piezas y adquieren habilidades que contribuyen a mejorar su calidad de vida y su inclusión social. Quejigo pudo conocer de primera mano esta labor y el impacto positivo que tiene en el día a día de los participantes.

Desde la Fundación Globalcaja se valora especialmente este tipo de proyectos por su capacidad para generar bienestar y promover la igualdad de oportunidades. «Nuestra misión es apoyar iniciativas que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el tejido social de nuestra región. La labor de Aframas es un ejemplo de compromiso y de inclusión real», señaló Quejigo al término de la visita.