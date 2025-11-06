Suscribete a
ABC Premium

La Fundación Globalcaja facilita el acceso a la residencia Aframas-Cuenca con la compra de una silla motorizada

La nueva silla facilitará la movilidad y la participación en actividades comunitarias de los usuarios del centro

La Fundación Globalcaja mejora el equipamiento del centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido de Albacete

La Fundación Globalcaja facilita el acceso a la residencia Aframas-Cuenca con la compra de una silla motorizada

ABC

Toledo

La Fundación Globalcaja ha colaborado con Aframas-Cuenca en la adquisición de una silla motorizada que mejorará la accesibilidad de las personas usuarias de su centro residencial, ubicado en la calle Alonso de Ojeda. Esta vía, de fuerte pendiente, supone un importante obstáculo ... para quienes utilizan silla de ruedas y dificulta sus desplazamientos desde la Puerta de Valencia hasta las instalaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app