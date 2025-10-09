La Fundación Globalcaja colabora en la XV Jornada de Teatro Inclusivo del Fórum de la Discapacidad de Cuenca

La Fundación Globalcaja colabora en la XV Jornada de Teatro Inclusivo que organiza el Fórum de la Discapacidad de Cuenca, una cita que se consolida como referente en la promoción de la accesibilidad cultural y la sensibilización social. El encuentro se celebrará mañana, 10 de ... octubre, a las 11.00 horas en el Paraninfo de la Universidad, donde se espera la asistencia de cerca de 500 personas, entre escolares y representantes de las asociaciones que integran el Fórum.

El acuerdo de colaboración ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, y la presidenta del Fórum de la Discapacidad, Isolina Martínez. A través de esta alianza, la entidad reafirma su compromiso con la inclusión y el apoyo a iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando espacios de encuentro, reflexión y participación social.

La compañía Aribel Teatro será la encargada de poner en escena la obra 'El peinado de la tía Chofi', una propuesta adaptada a las necesidades de personas con distintas discapacidades sensoriales. La representación contará con intérpretes de lengua de signos y bucle magnético para personas sordas que no utilizan este sistema, con el objetivo de eliminar barreras psicosociales y garantizar el acceso igualitario a la cultura.

Noticia Relacionada Nace ASPAS Talavera para apoyar a familias de niños con hipoacusia ABC La asociación se integra en la red de FASPAS CLM y colaborará con el Ayuntamiento para mejorar la atención y la integración de personas con sordera

El Fórum de la Discapacidad de Cuenca destaca que actividades como esta contribuyen a la plena integración social de las personas con discapacidad, al tiempo que promueven la sensibilización del público infantil hacia la diversidad. De este modo, la asistencia de escolares permite cumplir un doble propósito: disfrutar de una experiencia teatral compartida y aprender a convivir en una sociedad más inclusiva.

Creado como una plataforma asociativa que agrupa a entidades que defienden y acompañan a las personas con discapacidad en la provincia, el Fórum de la Discapacidad de Cuenca se ha consolidado como un «actor esencial en la detección de necesidades, la coordinación de respuestas y la visibilización de propuestas de cambio«.

La Fundación Globalcaja, por su parte, mantiene su compromiso de acompañar al Fórum en su labor de apoyo y promoción de la igualdad de oportunidades, «desde la cercanía y la cooperación» con las organizaciones que trabajan día a día por una sociedad más justa e inclusiva.