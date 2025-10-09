Suscribete a
La Fundación Globalcaja colabora en la XV Jornada de Teatro Inclusivo del Fórum de la Discapacidad de Cuenca

El Paraninfo de la Universidad acoge mañana la obra 'El peinado de la tía Chofi', adaptada con intérpretes de lengua de signos y bucle magnético para personas sordas

Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento de Campo de Criptana refuerzan su compromiso cultural con el festival 'Escenario Infinito'

El acuerdo de colaboración ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, y la presidenta del Fórum de la Discapacidad, Isolina Martínez
ABC

Toledo

La Fundación Globalcaja colabora en la XV Jornada de Teatro Inclusivo que organiza el Fórum de la Discapacidad de Cuenca, una cita que se consolida como referente en la promoción de la accesibilidad cultural y la sensibilización social. El encuentro se celebrará mañana, 10 de ... octubre, a las 11.00 horas en el Paraninfo de la Universidad, donde se espera la asistencia de cerca de 500 personas, entre escolares y representantes de las asociaciones que integran el Fórum.

