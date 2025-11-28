Suscribete a
ABC Premium

Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades que recibirán las ayudas 'Workin' para la inserción laboral de personas con discapacidad

Cada proyecto contará con 10.000 euros para fomentar formación, autonomía y empleo inclusivo en una convocatoria a la que concurrieron 73 iniciativas de todo el país

Eurocaja Rural se suma a la candidatura con la que Toledo aspira en 2031 a convertirse en Capital Europea de la Cultura

Desde su puesta en marcha en 2014, la ayudas 'Workin' de la Fundación Eurocaja Rural han dado apoyo a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral
Desde su puesta en marcha en 2014, la ayudas 'Workin' de la Fundación Eurocaja Rural han dado apoyo a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral

ABC

Toledo

La Fundación Eurocaja Rural ha hecho pública la selección de las diez entidades beneficiarias de su convocatoria de ayudas 'Workin', destinada a impulsar proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad. Cada uno de los diez programas elegidos recibirá una ayuda de 10.000 euros ... , con el objetivo de mejorar la empleabilidad, fomentar la autonomía y promover la integración en entornos de trabajo inclusivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app