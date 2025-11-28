Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades que recibirán las ayudas 'Workin' para la inserción laboral de personas con discapacidad

La Fundación Eurocaja Rural ha hecho pública la selección de las diez entidades beneficiarias de su convocatoria de ayudas 'Workin', destinada a impulsar proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad. Cada uno de los diez programas elegidos recibirá una ayuda de 10.000 euros ... , con el objetivo de mejorar la empleabilidad, fomentar la autonomía y promover la integración en entornos de trabajo inclusivos.

Desde su puesta en marcha en 2014, estas ayudas han dado apoyo a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral, consolidándose como una de las líneas sociales más relevantes de la Fundación. En esta edición se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y, tras un proceso de valoración especialmente intenso por la alta calidad de las propuestas, se han seleccionado diez iniciativas que destacan por su innovación, impacto y compromiso con la inclusión.

Entre las entidades seleccionadas se encuentra la Fundación ASPAYM Castilla y León, que desarrollará WORK&IA: Capacitación Práctica en IA, un programa innovador que busca mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, con formación accesible y online.

También ha sido elegida la Fundación Gema Canales, que pondrá en marcha Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes, una iniciativa destinada a facilitar la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), convirtiendo la formación en oportunidades reales de empleo.

En Albacete, Asprona C.O. Eloy Camino impulsará Asevents by Asprona, un proyecto de inserción laboral basado en la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

La entidad Down La Rioja desarrollará Empleo con Apoyo, un programa que combina formación para el empleo en empresas ordinarias con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

Desde Campo de Criptana, Aspana llevará a cabo Impulso al Empleo, centrado en acompañar a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta mediante formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

En Murcia, Astrapace pondrá en marcha Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos, una iniciativa que capacita a personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en eventos y congresos.

Por su parte, Alfaem Salud Mental León desarrollará Formación Pintor de Paredes, un programa de capacitación profesional en pintura de interiores, complementado con una bolsa de empleo para dar respuesta a la demanda de este perfil.

En Quintanar de la Orden, Asprodiq ejecutará Puedo ser lo que yo quiera, destinado a reforzar competencias y ofrecer experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, con sede en Paterna, impulsará Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños, que forma a personas con discapacidad intelectual como reponedores y les ofrece talleres de competencias básicas y orientación laboral.

Finalmente, la Asociación TEA Talavera llevará a cabo Quiero y Puedo, un programa orientado a facilitar la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con trastorno del espectro autista, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Criterios de valoración

Para seleccionar estas iniciativas, la Fundación Eurocaja Rural ha valorado criterios como la capacidad de fijación de empleo, la mejora de la empleabilidad, el respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades, la reducción de barreras, la sostenibilidad, el impacto territorial, la claridad y solidez del proyecto, el grado de innovación, la metodología empleada y el impacto social.

Con la resolución de esta convocatoria, la Fundación Eurocaja Rural reafirma su compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades. Las ayudas 'Workin' permiten generar un impacto real en la vida de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía, su participación social y su acceso a un empleo digno.