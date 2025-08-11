Del fresco serrano al calor sofocante: Nerpio y Salvacañete despiertan con 11 grados en plena ola de calor en Castilla-La Mancha Las dos localidades manchegas se cuelan entre las más frías de España mientras Toledo y Ciudad Real encadenan seis días de alerta naranja con máximas que superan los 40 grados

Nerpio, en la provincia de Albacete, registró en la madrugada de ayer una mínima de 11,3 grados, mientras que Salvacañete, en Cuenca, marcó 11,6. Son dos de las temperaturas más bajas del país y convierten a estas localidades en pequeños refugios frente a la intensa ola de calor que azota la región. En apenas unas horas, en estas mismas provincias, el termómetro multiplica por tres su valor y pasa de un amanecer fresco a una tarde sofocante.

El contraste térmico refleja la diversidad climática de Castilla-La Mancha, donde la orografía permite que, mientras en la sierra se pueda dormir bajo una manta ligera, en las zonas bajas y llanas las máximas obliguen a buscar sombra desde primera hora de la tarde. Este lunes, la región afronta su sexto día consecutivo de altas temperaturas con Toledo y Ciudad Real en alerta naranja por riesgo importante, y el resto de provincias en aviso amarillo.

En el nivel de riesgo importante, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy 41 grados en el Valle del Guadiana, en Ciudad Real, y en el Valle del Tajo, en Toledo. Las sierras de Alcudia y Madrona, también en la provincia ciudadrealeña, alcanzarán los 40 grados, mientras que en la Sierra de San Vicente, en Toledo, se esperan 39. En La Mancha albaceteña el termómetro llegará a 38 grados, con posibilidad de rozar los 39 en algunas localidades, y en las sierras de Alcaraz y Segura se quedará en 37.

Avisos amarillos en Guadalajara, Cuenca y Albacete

Las comarcas en aviso amarillo incluyen Hellín y Almansa, en Albacete, con 37 grados; los Montes del norte y Anchuras, en Ciudad Real, con 38; y la Mancha de Ciudad Real, con valores similares. La Alcarria conquense alcanzará 37 grados, la Serranía de Cuenca se quedará en 36 y La Mancha conquense volverá a los 37. En Guadalajara, la Serranía marcará 35 grados, las parameras de Molina repetirán esa cifra y La Alcarria llegará a 37. En Toledo, los Montes y la Mancha toledana registrarán 38 grados.

La previsión apunta a que las altas temperaturas continuarán durante la primera mitad de la semana, con una leve moderación a partir del jueves, pero sin descartar nuevas jornadas de calor intenso en las zonas más expuestas.