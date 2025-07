Frank Blanco: «Quiero ser parte de la familia a esa hora tan íntima de la cena viendo 'Atrápame si puedes'»

Francisco Blanco (Barcelona, 1975), conocido como Frank Blanco, es una de las voces radiofónicas y de los rostros más conocidos de España. Y lo es por su temprana relación con los medios de comunicación. Polifacético donde los haya, se ha atrevido no solo a hacer radio y televisión, sino también ha desarrollado su faceta como escritor, publicando tres libros. Desde 2022 forma parte de la familia de Castilla-La Mancha Media siendo el presentador del concurso 'Soy quien más sabe de la región' y actualmente, capitanea 'Atrápame si puedes'.

—Tenía tan solo 13 años cuando fue locutor de radio en su ciudad natal, Mollet del Vallés. Hoy tiene 50, casi se podría jubilar ya...

—Pues porque la ley no lo permite pero por años cotizados yo creo que estoy ya muy cerquita... Aunque también le digo, si me jubilara me aburriría muchísimo.

—Es un 'todoterreno' de los medios, ¿hay alguna faceta que se le resista?

—Todoterreno son palabras mayúsculas. Hay muchas cosas en las que tendría que mejorar muchísimo y, de las que no me veo capaz. Por ejemplo, si me ponen a hacer un programa informativo matinal como el de 'Hoy por hoy', me da 'un yuyu' porque hay que estar muy preparado y muy pendiente de todo; hay que medir mucho las palabras. Ahí por ejemplo, suspendería y en otros tantos formatos. En esta profesión siempre estoy en constante aprendizaje.

—En 2022 aterrizó en Castilla-La Mancha Media estando al frente de 'Soy quien más sabe de la región'. Actualmente, presenta 'Atrápame si puedes', concurso que el pasado año recibió el premio Iris de la Academia de la Televisión al Mejor Programa Autonómico. ¿Qué tiene este programa para «atrapar» a la audiencia?

—Yo creo que es la combinación de varios factores. El esencial es que se puede ver en familia y yo visualizo muchas veces a la gente a la hora de la cena. Diferentes generaciones jugando entre sí y picándose y creo que ese es el ingrediente principal, que lo pueden ver los chavales jóvenes tanto con sus padres como con sus abuelos y pasar todos juntos un rato divertido.

También atrapa porque es un concurso muy informal. No es nada pretencioso, ni serio y creo que el que los concursantes lo pasen bien y yo también pues eso traspasa la pantalla. Quiero pensar que el concurso y los que lo hacemos seamos parte también de la familia a esa hora tan íntima de la cena.

—Mañana cumplirán 500 programas. ¿se imaginaba que llegarían a esta cifra?

—Pues le voy a decir que sí. Lo modesto sería decir que no pero cuando yo empecé a presentar 'Atrápame si puedes' el formato ya estaba consolidado en regiones como Cataluña, Aragón, Andalucía y Euskadi. Entonces, el formato ya lo conocía, sabía que era solvente y sí que me esperaba llegar a estos 500 y le digo más, confío en los 1.000 porque es un buen concurso, un buen formato y además, continuamente, vamos introduciendo algunos cambios para que no sea siempre lo mismo y así, tener algo que aportar.

—¿Qué haría usted con el bote del programa?

—Pues yo soy como los concursantes, me gusta viajar y me iría con mi familia a Disneyland en Orlando que tengo muchas ganas de conocerlo.

—Imagino que durante los años que lleva vinculado a la cadena habrá aprendido muchas cosas de la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

—Lo que más me ha sorprendido y eso me sucedió a raíz del concurso de estudiantes 'Soy quien más sabe de la región' son las diferentes expresiones o maneras de llamar a las comidas o alguna estancia de la casa... Eso es lo más llamativo.

—¿Por ejemplo?

—En el pueblo de mis padres en Almadén, al aperitivo se le llame 'la vaca', eso me llama mucho la atención o 'la taca' que creo que es también como se le conoce a la despensa en algunas zonas. Son términos que si no estuviera en este concurso, en contacto con muchos castellanomanchegos, no lo sabría.

—Hablábamos antes de su faceta tanto de locutor en la radio como de presentador en televisión, pero también se ha atrevido con la escritura. Públicó 'Cómo sobrevivir a los 40'. Ahora que tiene 50, ¿se plantea escribir 'Cómo sobrevivir a los 50'?

—Cada vez que he escrito un libro lo he pasado muy mal porque hasta que no llega el día que hay que entregarlo a la editorial, no sabe la de vueltas que le doy a cada capítulo. Yo he podido tener el libro acabado y que me falte un mes para entregarlo y en vez de hacerlo, aprovechar ese tiempo para acabar de darlo una vuelta y se convierte en una cosa enfermiza por lo que al final del proceso lo acabé pasando mal. Por esta razón, decidí que ya había superado los tres logros vitales de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Me planto.

—Ha llegado a escribir hasta tres libros donde no solo habla de los retos de la edad sino también de la paternidad. ¿Es complicado ser padre de dos niños?

—Es complicado pero sin hacer grandes dramas. Creo que hay cosas en la vida que son problemas realmente serios. Lo que pasa es que hay días y momentos en que ser padre, pues te puede generar algún problemilla y que bueno, cada etapa del crecimiento te da diferentes dolores de cabeza. Cuando son pequeños tienes unas preocupaciones y cuando son mayores, los míos están en la adolescencia, pues tienes otros quebraderos de cabeza. Pero insisto, no lo veo como un problema, al contrario, con el tiempo le diría que me lo estoy tomando como un aprendizaje e intento aprender de cómo gestionamos cada problema u obstáculo que nos encontramos en el crecimiento de los chavales.

—Aunque usted nació en Barcelona tiene raíces castellanomanchegas porque sus padres son de la localidad ciudadrealeña de Almadén, donde veraneaba de pequeño. ¿Qué recuerdos se le vienen a la cabeza de aquella época?

—Pues mi abuelo y mi abuela maternos. Mis primeros recuerdos soy yo llegando de pequeño con el Seat 124 de mi padre de un largo viaje desde Barcelona para verlos y tengo el recuerdo nítido de cómo entraba en esa pequeña calle donde vivían mis abuelos y ver a mi abuela sentada como tanta gente que todavía se sienta al fresco. Además de todo el cariño que me daban la familia y los amigos.