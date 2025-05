Los forenses descartan que la víctima de Piedrabuena se clavara el cuchillo sola como mantiene su pareja

E.S.R., el acusado de asesinar a su pareja de 24 años en Piedrabuena en enero de 2023, ha negado que la matara y ha sostenido que fue ella misma quien, en medio de una discusión, «se clavó el cuchillo sola«. Por contra, los forenses del Instituto de Medicina Legal mantienen que la trayectoria y profundidad de la herida en el cuello no son compatibles con una autolesión accidental.

Así lo ha señalado el encausado durante la cuarta sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Ciudad Real, en la que ha declarado que, tras una noche en la que ambos salieron con sus respectivos amigos, al llegar a casa discutieron en la cocina de la vivienda y Belén cogió el cuchillo «haciendo aspavientos» hasta que «de repente hizo un ruido extraño y tenía la punta del cuchillo en el cuello».

Ha asegurado que la auxilió taponando la herida y salió corriendo hasta el centro de salud en busca de ayuda. «No maté a mi mujer, intenté salvarle la vida», ha declarado ante el tribunal del jurado popular, que desde el pasado viernes lo juzga.

Durante su declaración, el acusado ha reconocido que era una persona celosa y que no le gustaba que su pareja saliera con sus amigas.

También ha admitido que los insultos que ambos se dirigían eran frecuentes en su relación, y ha afirmado que esa era su forma habitual de comunicarse, restando importancia a los mensajes vejatorios que envió a la víctima por WhatsApp durante la noche de los hechos.

El procesado ha evitado responder a las preguntas del fiscal y de los abogados de la acusación y se ha limitado a contestar, únicamente, a las preguntas que le ha formulado su abogado.

Sin embargo, su versión ha chocado con el informe presentado por los forenses del Instituto de Medicina Legal, que han asegurado que la trayectoria y profundidad de la herida en el cuello no son compatibles con una autolesión accidental.

Según han explicado, la víctima sufrió una herida incisa en la base del cuello, que atravesó casi por completo la tráquea y le provocó la muerte por insuficiencia respiratoria.

Debido a la trayectoria de la herida, los forenses han descartado categóricamente que pudiera habérsela causado ella misma, ya que en este caso «la herida habría sido distinta».

Los forenses descartan la tesis del acusado

Frente a esta tesis, los dos forenses presentados por la defensa han considerado «posible» que la herida fuera «autoinfligida», y han señalado que la trayectoria del corte «parece más coherente con una autolesión que con una agresión externa».

No obstante, han reconocido que no pueden afirmarlo con certeza y que no se ha realizado una reconstrucción que permita avalarlo de forma concluyente.

El juicio continuará esta tarde con los informes de las partes, en los que tanto la Fiscalía, la acusación como la defensa expondrán sus conclusiones antes de que el jurado popular se retire a deliberar.