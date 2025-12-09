Suscribete a
ABC Premium
Directo
Tezanos comparece en la Comisión de Investigación sobre su gestión del CIS
Última hora
Posponen la rueda de prensa de María Corina Machado a la espera de la confirmación de su llegada a Oslo

tribunales

La Fiscalía pide seis años de cárcel para un padre que consistió que otro hombre abusara de sus hijas menores

El juicio arranca este martes en la Audiencia de Albacete. El Ministerio fiscal pide también para el agresor cinco años de cárcel. Ambos están acusados de un delito de abuso sexual

Prisión permanente revisable para la madre acusada de asesinar a su recién nacido tirándole a la basura en Elche de la Sierra (Albacete)

Sede de la Audiencia Provincial de Albacete
Sede de la Audiencia Provincial de Albacete ABC

ABC

Toledo

La Audiencia Provincial de Albacete inicia hoy el juicio contra M.A.L.C por abusar de tres niñas menores de edad en un bar de la provincia, y al padre de dos de ellas por consentirlo, en lo que la Fiscalía considera un delito ... de abuso sexual continuado por el que pide hasta 6 años de cárcel.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app