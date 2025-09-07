La Fiscalía pide ocho años de cárcel para un acusado de narcotráfico que casi atropella a un guardia civil en Villarrobledo

Uno de los agentes que participó en las detenciones tuvo que lanzarse a la cuneta para evitar ser atropellado

La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años de prisión para un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas y de atentar contra la autoridad después de que, al intentar escapar de un control de la Guardia Civil en Villarrobledo (Albacete), estuviera a punto de atropellar a uno de los agentes. El juicio se celebrará el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se remontan al 19 de febrero de 2024, cuando tres personas se coordinaron para viajar a Sevilla y adquirir alrededor de 235 kilos de hachís con la intención de revenderlo a terceros. Para esta operación utilizaron dos vehículos: el primero, ocupado por dos de los acusados, se encargaba de ir en cabeza para alertar de posibles controles, mientras que el segundo transportaba la droga.

El 20 de febrero, la Guardia Civil interceptó ambos coches en un control preventivo en la A-43, a la altura de Villarrobledo. Cuando los agentes ordenaron detener el vehículo que portaba los fardos de droga, el conductor hizo caso omiso, se pegó a un camión que circulaba delante y, al comprobar que también obligaban al camión a detenerse, aceleró bruscamente atravesando el control a gran velocidad. La maniobra obligó a uno de los agentes a lanzarse a la cuneta para evitar ser atropellado.

Noticia Relacionada Detenidas 31 personas en Ciudad Real, Toledo, Albacete y Madrid en una operación antidroga ABC La Guardia Civil incauta 150 kilos de drogas (cocaína, hachís y marihuana), además de más de 230.000 euros en metálico, 5 armas cortas y 7 vehículos

El procesado detuvo finalmente el coche al no encontrar salida al final del control e intentó huir a pie, aunque fue reducido por los agentes. En la intervención, un guardia civil resultó lesionado en la rodilla y la zona cervical, lesiones que requirieron tratamiento médico y rehabilitación durante 59 días.

Un alijo valorado en 450.000 euros

En el interior del vehículo, los agentes hallaron seis fardos con hachís que presentaban una pureza del 33% y cuyo valor en el mercado ilícito se estima en unos 450.000 euros.

La Fiscalía solicita para los tres acusados cuatro años y tres meses de prisión por un delito de tráfico de drogas, además de una multa de un millón de euros. En el caso del conductor que intentó darse a la fuga, el ministerio público reclama además otros cuatro años de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad y un delito de lesiones leves cometido con un vehículo a motor, elevando la petición total a ocho años de prisión.