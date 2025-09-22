La Fiscalía pide 15 años de prisión para un hombre acusado de violar a su tía en Albacete

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete acoge este lunes el juicio contra un hombre acusado de violar y agredir a su propia tía mientras la amenazaba con un cuchillo, delitos por los que el Ministerio Fiscal pide unos 15 años de prisión.

Según recoge el señalamiento, los hechos ocurrieron la tarde del 12 de octubre de 2023, cuando el acusado se presentó en casa de su tía en Albacete y le exigió mantener relaciones sexuales, amenazándola de muerte si se negaba.

La víctima rechazó sus exigencias, lo que desencadenó que el hombre comenzara a golpearla mientras insistía en que se desnudara. Cuando finalmente la mujer accedió a quitarse la ropa, el procesado la arrastró del pelo hasta el comedor de la vivienda, donde continuó agrediéndola con rodillazos y puñetazos.

La mujer intentó huir hacia la puerta, pero fue retenida y lanzada al suelo por el acusado, que logró consumar la agresión sexual. Posteriormente, cogió cuchillos de la cocina para continuar la violación mientras la apuntaba y rozaba con uno de ellos. Durante el ataque, obligó a la víctima a ponerse ropa interior de su elección, que después cortó con el arma blanca.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha: más delitos sexuales, más cibercrimen y más denuncias en el primer semestre de 2025 Javier Guayerbas Las infracciones penales crecen un 2,4% en los seis primeros meses del año, aunque bajan los robos y los homicidios

En un momento de la agresión, el procesado le sugirió que tenían que ir a comprar alcohol para seguir «toda la noche juntos». Le ordenó vestirse y la acompañó a la calle sobre las diez de la noche, ocultando un cuchillo en la espalda y advirtiéndole de que mataría a su madre y a ella si no obedecía.

En el trayecto, la mujer consiguió zafarse y pedir ayuda en un bar cercano, donde fue auxiliada por los clientes.

lesiones

La víctima sufrió lesiones consistentes en equimosis en el labio inferior, pabellón auricular izquierdo, párpado superior izquierdo, eritemas lineales en la región cervical y varias erosiones en distintas partes del cuerpo, que requirieron asistencia médica en atención primaria y tratamiento con ansiolíticos.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual, otro de lesiones leves y otro de amenazas. Por ello, pide una condena de 15 años de prisión y una orden de alejamiento de la víctima por un periodo de 23 años.