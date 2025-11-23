Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

tribunales

La Fiscalía de Albacete pide tres años de prisión para un hombre acusado de abusar de una mujer que había consumido diazepam para dormir

El juicio se celebrará el martes en la Sala Segunda de la Audiencia de Albacete. El acusado era compañero de trabajo de la víctima y acudió a su casa con la excusa de llevarla al trabajo

Piden ocho años de cárcel para un hombre acusado de violar en la calle a una mujer ebria en Albacete

El juicio comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Albacete
El juicio comenzará este martes en la Audiencia Provincial de Albacete

ABC

Toledo

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete celebrará este martes, 25 de noviembre, el juicio contra C.F.L., acusado de abusar sexualmente de su compañera de trabajo aprovechando que la mujer había consumido diazepam para dormir. La Fiscalía solicita para él ... tres años de prisión, además de una indemnización de 5.000 euros para la víctima.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app