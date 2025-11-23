La Fiscalía de Albacete pide tres años de prisión para un hombre acusado de abusar de una mujer que había consumido diazepam para dormir

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete celebrará este martes, 25 de noviembre, el juicio contra C.F.L., acusado de abusar sexualmente de su compañera de trabajo aprovechando que la mujer había consumido diazepam para dormir. La Fiscalía solicita para él ... tres años de prisión, además de una indemnización de 5.000 euros para la víctima.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando el procesado acudió al domicilio de su compañera con la excusa de llevarla al trabajo. La mujer aún estaba acostada y fue su madre quien abrió la puerta al presunto agresor.

El relato del Ministerio Público detalla que, al comprobar que la víctima seguía somnolienta por el efecto de los fármacos, el acusado «aprovechó para meterle la mano por debajo de la ropa y colocar su pene en la mano de la víctima para masturbarse». Añade además que, «cuando comenzó a tocar sus genitales, la mujer reaccionó apartándose».

Posteriormente, la víctima fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital de Albacete, donde fue hallada en un estado de gran nerviosismo. Tras presentar denuncia en los juzgados, se impuso al acusado una medida cautelar de prohibición de acercamiento.