Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

tribunales

La Fiscalía de Albacete pide 8 años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual y de corrupción de menores

Los hechos, ocurridos en 2022, cuando la víctima tenía 5 años, serán juzgados en Sala Segunda de la Audiencia Provincial albaceteña

El 90% de los delitos más graves enjuiciados en Castilla-La Mancha son contra la libertad sexual de menores

Fachada de la Audiencia Provincial de Albacete
Fachada de la Audiencia Provincial de Albacete abc

E.Press

Albacete

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles a J.L.P.L., acusado de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años y otro de corrupción de menores por los que la Fiscalía pide 8 ... años de cárcel.

