Firmado el acta de constitución de la Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha en Tomelloso

La organización nace con la vocación de defender los intereses de todo el sector vitivinícola regional ante los nuevos retos de mercado

El sector vitivinícola descorcha la inteligencia artificial

Miembros de la nueva organización vitivinícola

Ocho organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena de valor vitivinícola de Castilla-La Mancha se han dado cita este jueves en las instalaciones del Iriaf-Ivicam de Tomelloso para proceder a la firma del Acta Constituyente, Estatutos Sociales y elección de la ... primera Junta Directiva de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (Oivclm).

