Firmado el acta de constitución de la Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha en Tomelloso

Ocho organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena de valor vitivinícola de Castilla-La Mancha se han dado cita este jueves en las instalaciones del Iriaf-Ivicam de Tomelloso para proceder a la firma del Acta Constituyente, Estatutos Sociales y elección de la ... primera Junta Directiva de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (Oivclm).

La organización nace con la vocación de defender los intereses de todo el sector vitivinícola regional ante los nuevos retos de mercado a los que ha de enfrentarse este sector en los próximos años, según ha trasladado Cooperativas Agro-alimentarias por nota de prensa.

Las organizaciones que han participado en este acto constituyente han sido Asaja Castilla-La Mancha, UPA Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha (Vinos Castilla-La Mancha), Federación Regional de Vinos, Alcoholes y Mostos de Castilla-La Mancha (Fevin), Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos (Azume Castilla-La Mancha), Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (Adevicam Castilla-La Mancha) y Asociación del Vinagre y Culinaria de Castilla-La Mancha (Vinagre Castilla-La Mancha).

Durante la reunión mantenida este jueves se ha elegido la primera Junta Directiva formada por veinte miembros, diez en representación de las organizaciones de la rama de la producción y diez en representación de las organizaciones de la rama de la transformación/comercialización.

La Junta Directiva que estará presidida por Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo, en representación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM; la vicepresidencia ha recaído en Florencio Rodríguez, en representación de Asaja; la secretaría corresponderá a Francisco García en representación de Vinos Castilla-La Mancha; como Tesorero ha sido designado, Alejandro García-Gasco, en representación de UPA; como vicesecretario, Eloy Sánchez , en representación de Cooperativas Agro-Alimentarias, y como vicetesorera, Vanesa Calvo, en representación de Vinagre Castilla-La Mancha.

La nueva interprofesional representará a todos los eslabones de la cadena vitivinícola con presencia en la región, tanto los vinos varietales sin IGP ni DOP, los vinos con IGP 'Vinos de la Tierra de Castilla', los zumos y mostos de uva, los alcoholes y aguardientes vínicos y el vinagre de vino, buscando sinergias y estrategias compartidas entre todos los usos de la uva de la región en aras de lograr la mejora de la competitividad y, por ende, la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena.