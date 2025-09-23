De las fiestas de su pueblo en Albacete al frente: la trágica historia de Juan Luis en Ucrania

Hace tan sólo dos semanas que Juan Luis Amador Matías de 38 años disfrutó de las fiestas de su pueblo, Villapalacios, en la provincia de Albacete. Pasó unos días en compañía de sus padres y de su hija, todos residentes en este pequeño municipio que este sábado recibía la peor de la noticias: su vecino ha perdido la vida en Ucrania en un ataque de drones rusos.

José Pajares, alcalde de la localidad, ha explicado a ABC que ahora todos los esfuerzos se centran en la repatriación del cuerpo. «Estamos haciendo gestiones y llamadas con las diferentes administraciones para agilizar los trámites, pero será un proceso muy lento», asegura.

El responsable municipal, asolado por la pérdida, explica que ahora es momento de estar con la familia. «Queremos ayudar a sus padres, están destrozados, no tienen fuerzas«, comenta a la espera de que el cuerpo regrese a su municipio, donde el Ayuntamiento plantea »arropar a la su familia« y organizar un homenaje.

La víctima ejerció años atrás como militar profesional y había participado como voluntario en Ucrania, de donde regresó hace dos semanas para vivir las fiestas de su pueblo. «Sus padres son muy queridos en nuestro municipio, no dejamos de ser una gran familia», indica el alcalde.