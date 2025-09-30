Dónde ir de fiestas este martes 30 de septiembre en la provincia de Toledo
Pantoja, Urda y Olías del Rey
PANTOJA
-A las 10,00 horas: tradicional encierro.
-A las 12,30 horas: concurso de tortillas, amenizado con la actuación del saxofonista Ismael Dorado.
-A las 18,00 horas: suelta del toro de cajón y a continuación suelta de reses..
-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Cinema'.
URDA
-De 11 a 14,00 horas: miniferia infantil.
-A las 12,00 horas: santa misa.
-A las 18,30 horas: espectáculo de copla a cargo de Cristina Martínez.
-A las 20,30 horas: tradicionales mortajas con ofrendas-promesas.
OLÍAS DEL REY
-A las 16,30 horas: juegos infantiles y juveniles.
