Las noticias de ABC: el plan de Trump para Gaza
El tiempo
Dónde ir de fiestas este martes 30 de septiembre en la provincia de Toledo

Pantoja, Urda y Olías del Rey

En Pantoja está programado un concurso de tortillas que será amenizado por el saxofonista Ismael Dorado
Toledo

PANTOJA

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: concurso de tortillas, amenizado con la actuación del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 18,00 horas: suelta del toro de cajón y a continuación suelta de reses..

-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Cinema'.

URDA

-De 11 a 14,00 horas: miniferia infantil.

-A las 12,00 horas: santa misa.

-A las 18,30 horas: espectáculo de copla a cargo de Cristina Martínez.

-A las 20,30 horas: tradicionales mortajas con ofrendas-promesas.

OLÍAS DEL REY

-A las 16,30 horas: juegos infantiles y juveniles.

