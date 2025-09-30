En Pantoja está programado un concurso de tortillas que será amenizado por el saxofonista Ismael Dorado

Dónde ir de fiestas este martes 30 de septiembre en la provincia de Toledo Pantoja, Urda y Olías del Rey

PANTOJA

-A las 10,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: concurso de tortillas, amenizado con la actuación del saxofonista Ismael Dorado.

-A las 18,00 horas: suelta del toro de cajón y a continuación suelta de reses..

-A las 22,30 horas: verbena con la orquesta 'Cinema'.

URDA

-De 11 a 14,00 horas: miniferia infantil.

-A las 12,00 horas: santa misa.

-A las 18,30 horas: espectáculo de copla a cargo de Cristina Martínez.

-A las 20,30 horas: tradicionales mortajas con ofrendas-promesas.

OLÍAS DEL REY

-A las 16,30 horas: juegos infantiles y juveniles.