Fiesta del atletismo popular en Cuenca, con la Media Maratón y el 10K

Cuenca vivió en la tarde del sábado una gran fiesta del atletismo popular con la puesta en escena de una Media Maratón y un 10 KM, que derivaron en más de 500 inscripciones. En la primera de esas citas el triunfo correspondió a Andrés ... Felipe Sarta y María Luisa De la Torre. Completaron el podio masculino John Kurui y David Cano, mientras que el femenino lo ocuparon Victoria García y Teresa Tejeda. En lo referente a los 10 KM, los triunfos fueron para Íker Bruggink y Laura Villar. También subieron al cajón Sergio Algarra, Jaime Pérez, Paloma Serrano y Berta Zafra.

Por lo que a las pruebas disputadas este domingo se refiere, Óscar Villora y Mari Carmen Risueño se impusieron en la XII Carrera Popular Árboles Monumentales de Socovos. Les acompañaron en el podio Óscar Sánchez, David Lozano, Sandra Ruiz Picazo y Sonia Moreno.

En el IX Trail Juan Miguel Soler de Alcalá del Júcar ganaron José Antonio Hernández y Eva Valera. También subieron al cajón David Roldán, Óscar Tarazona, Elena García y Rebeca Juncos.

En lo referente a la Carrera Solidaria de ASEM-CLM Avancemos Juntos, Memorial Ismael Araujo Martín, en Talavera de la Reina, hubo victorias para Roberto Mohedano y Carmen Mendoza. Les acompañaron en el podio Carlos Madroñal, Francisco Collado, Merche Gómez y Ana María del Cerro. Acabaron la prueba con tiempo registrado un total de 388 atletas.

En otro orden de cosas, fue aplazado por el mal tiempo reinante el Cross Popular Miguel Salcedo en Albacete.

Por otro lado, Sergio Ortega y Ana Belén Sepúlveda fueron los vencedores de la XII Carrera Popular de La Villa de Don Fadrique. También subieron al cajón Sergio Seoane, Adrián Asenjo, Rosa María Gómez y Lucía Gómez. En la prueba de los 5 kilómetros ganaron Victoriano Huertas y Silvia González.

Por su parte, Cristian Rojas y Nuria Olías se impusieron en VIII Carrera Popular de La Mata. Fueron acompañados en el podio por José Miguel Álvarez, David Gómez, Elvira Hormigos y Sara Díaz.

En cuanto al XXIV Cross Urbano de Santa Teresa de Jesús en Malagón, los triunfos fueron para Santiago Calvo y Beatriz Cervantes. También subieron al cajón Pablo Vidal, Miguel Vera, Silvia Gómez y Teresa Martín de Santos.

Por otro lado, Alberto Fernández y Raquel López se impusieron en el Trail de Almodóvar del Pinar. Les acompañaron ene el podio Gabriel Lerma, David Cano, Laura Gómez y Beatriz Chacón.

Finalmente, Rodrigo Martínez y María Sánchez fueron los ganadores de la XV Carrera Popular Ruta de las Ermitas en Yunquera de Henares. Les siguieron en la meta Guillermo Albertos, Abel Álvaro Pulido, María Soledad Aragunde y Esther Julián.