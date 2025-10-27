Suscribete a
Fiesta del atletismo popular en Cuenca, con la Media Maratón y el 10K

Este fin de semana también hubo carreras en Socovos, Alcalá del Júcar, Talavera de la Reina, La Villa de Don Fadrique, La Mata, Malagón, Almodóvar del Pinar y Yunquera de Henares

Imagen de la Carrera Solidaria de ASEM-CLM Avancemos Juntos en Talavera de la Reina
Imagen de la Carrera Solidaria de ASEM-CLM Avancemos Juntos en Talavera de la Reina Abel Martínez

Cuenca

Cuenca vivió en la tarde del sábado una gran fiesta del atletismo popular con la puesta en escena de una Media Maratón y un 10 KM, que derivaron en más de 500 inscripciones. En la primera de esas citas el triunfo correspondió a Andrés ... Felipe Sarta y María Luisa De la Torre. Completaron el podio masculino John Kurui y David Cano, mientras que el femenino lo ocuparon Victoria García y Teresa Tejeda. En lo referente a los 10 KM, los triunfos fueron para Íker Bruggink y Laura Villar. También subieron al cajón Sergio Algarra, Jaime Pérez, Paloma Serrano y Berta Zafra.

