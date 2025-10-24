El Festival CiBRA impulsa el uso del cine en las aulas de Castilla-La Mancha

El castillo de san Servando ha acogido este viernes la inauguración de las XII Jornadas de Cine y Educación, enmarcadas dentro del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA. Una cita que se celebra los días 24 y 25 de octubre en Toledo, ... bajo el lema 'La educación en la solución: del dicho al hecho ya no hay trecho'. El evento, que se desarrollará también en los cines MK2 Cinesur del centro comercial Luz del Tajo, convertirá Toledo en epicentro del diálogo entre cine, pedagogía y transformación social.

El director del festival, Gabriel Castaño, asistió junto a la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, a esta cita quien, a su juicio bien podría llamarse «Festival de Cine, la Palabra y la Educación», porque volcamos muchos esfuerzos en su dimensión educativa. Gran parte del equipo somos docentes, y trabajamos en diferentes áreas con ese enfoque«.

«Estas jornadas son la guinda del pastel», indicó Castaño, recordando que es «fundamental» ofrecer a los docentes herramientas que les ayuden a introducir el cine y el lenguaje audiovisual en las aulas. «Es una herramienta fantástica, especialmente hoy, cuando la mayoría del alumnado son nativos digitales. Tenemos que aprovechar esa realidad para canalizarla en positivo, facilitando el aprendizaje, haciéndolo más atractivo, más sencillo y, además, educando en valores a través del cine. Para nosotros, esa es una de las misiones más importantes del festival», indicó.

En cuanto al contenido de las jornadas, explicó que todo gira en torno a poner en valor el cine como herramienta educativa y, sobre todo, a dotar al profesorado de recursos prácticos. Habrá charlas que abordarán la importancia del cine en distintos ámbitos del aprendizaje, y talleres impartidos por profesionales que enseñarán cómo utilizar programas de edición, recursos digitales o dinámicas audiovisuales en clase.

Como ejemplo, citó talleres sobre cómo realizar un cortometraje con el alumnado, incluso utilizando únicamente un teléfono móvil. «No todos los docentes dominan herramientas de montaje o técnicas de iluminación, y estos talleres les permiten adquirir esos conocimientos para que puedan trabajarlos en el aula de forma sencilla y creativa. Así, los chicos y chicas aprenden divirtiéndose y, además, reflexionando sobre temas importantes para la sociedad», añadió.

En cuanto a la participación, este año hay 120 profesores inscritos, ampliándose en veinte el centenar previsto inicialmente, aunque no podemos ir mucho más allá porque no queremos vaciar las aulas, bromeó. Aun así, añadió la «demanda ha sido altísima: las plazas se agotan en apenas un par de horas. Eso demuestra el interés y la implicación del profesorado».

En definitiva, estas jornadas reflejan la «magnífica colaboración »que mantenemos con la administración y el compromiso compartido por seguir creciendo juntos. «Todos vamos en la misma dirección, y eso, sinceramente, es una alegría enorme», sentenció.

Para la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación recordó que el Gobierno regional ha impulsado en la última década un total de 20 acciones formativas dirigidas al profesorado relacionadas con el séptimo arte, que han permitido formar a 2.000 docentes de Castilla-La Mancha.

Subrayó que estas jornadas están abiertas a todo el profesorado, con independencia de su especialidad o etapa educativa, con el objetivo de incorporar el cine como herramienta pedagógica y fomentar la creación de contenidos audiovisuales, al tiempo que se abordan los retos educativos y sociales actuales.

En este sentido, la viceconsejera explicó que el encuentro pone el foco en el poder del relato audiovisual como recurso educativo, mostrando cómo las historias contadas a través del cine y la televisión pueden generar empatía, conciencia crítica y reflexión en el alumnado. También se analizan las nuevas narrativas que están surgiendo frente a los grandes desafíos contemporáneos y el papel del cine en la visibilización de temas como el cambio climático, los conflictos bélicos, la despoblación rural, la diversidad y la igualdad.

Asimismo, destacó la importancia de estrechar lazos entre el sistema educativo y otros sectores de la sociedad, como el cinematográfico, «para fortalecer el conocimiento y el uso de herramientas fundamentales para la ciudadanía del siglo XXI». «Formamos a docentes a través del Centro Regional del Profesorado en el ámbito audiovisual, pero también formamos a nuestro alumnado a través de la Formación Profesional y las universidades», señaló.

Además, Torrecilla recordó que, junto a la apuesta educativa, el Ejecutivo autonómico ha destinado en los últimos años importantes recursos económicos para impulsar el sector audiovisual en Castilla-La Mancha, a través de ayudas a largometrajes, cortometrajes, producción y desarrollo de guiones, sin olvidar el papel esencial de la Film Commission y la próxima Ciudad del Cine que se construirá en la capital regional.

Profesionales del ámbito cinematográfico y educativo

Las jornadas cuentan con la participación de destacados profesionales del ámbito cinematográfico y educativo, que compartirán sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas tanto desde la industria del cine como desde las aulas, ofreciendo una visión enriquecedora y motivadora para todos los participantes.

El programa incluye proyecciones con fines de sensibilización y concienciación, que contarán con la presencia de sus realizadores y protagonistas, así como talleres prácticos en los que se ofrecerán herramientas y recursos aplicables al aula. Además, las denominadas «píldoras formativas» mostrarán ejemplos concretos de cómo docentes de Castilla-La Mancha están integrando el cine en sus clases, sirviendo de inspiración para el resto del profesorado asistente.