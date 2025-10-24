Suscribete a
ABC Premium

El Festival CiBRA impulsa el uso del cine en las aulas de Castilla-La Mancha

Expertos del cine y la educación se unen en el Festival CiBRA para compartir experiencias y estrategias innovadoras que enriquezcan el aprendizaje en las aulas

Arturo Pérez-Reverte compartirá un encuentro con jóvenes en el Festival CiBRA en Toledo

El castillo de san Servando ha acogido la primera jornada sobre el Festival del Cine y la Palabra
El castillo de san Servando ha acogido la primera jornada sobre el Festival del Cine y la Palabra ABC
E. Bustos

E. Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El castillo de san Servando ha acogido este viernes la inauguración de las XII Jornadas de Cine y Educación, enmarcadas dentro del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA. Una cita que se celebra los días 24 y 25 de octubre en Toledo, ... bajo el lema 'La educación en la solución: del dicho al hecho ya no hay trecho'. El evento, que se desarrollará también en los cines MK2 Cinesur del centro comercial Luz del Tajo, convertirá Toledo en epicentro del diálogo entre cine, pedagogía y transformación social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app