Hay mandatarios cuya pluralidad intelectual repercute directamente en la manipulación de sus actos. Pero antes de converger con sensibilidades interpuestas, recordaré que hablar de política resulta un fastidio caótico, existen seres sensibleros e inocentes que representan su estado de ánimo en un rostro ... inequívocamente favorable al reivindicado por el dirigente de turno, por tanto, si la primera impresión puede llegarme muy pronto, la segunda, por falta de afinidad, va en retroceso, sobre todo si la voluntad del mandamás erosiona mi pasión especulativa y me doy cuenta de que una cosa es la forma en que la ejerce y otra muy distinta, si engulle de manera atropellada los actos a los que se agarra para identificar la intención.

Con esto, resulta imposible extrañar la cantidad de animaladas que vemos por metro cuadrado, atrocidades semejantes a las de iluminados tan feroces como los que aspiran a un repliegue irreversible. La indigencia intelectual que dejan tras de sí estos personajes les retrata y no es muy bueno el enfoque de la fotografía.

Ya hace demasiado tiempo que padecemos esta lacra y analizándolo bien, ha costado mucho esfuerzo conseguir un halo de certeza para volver a soportar a aleccionadores con pesquisas indecentes. Los escritores que buceamos por las entrañas de la verdadera literatura sin tener la suerte de ganar un botín por puro enchufismo, no podemos vanagloriarnos de decisiones reflejadas en la Edad Media o en la Babelplatz de Berlín durante el régimen de Adolf Hitler, ambas vinculadas a un fanatismo obediente que por desgracia trae muy malas noticias y reabre heridas. Lo administrativo es tan soporífico y está tan lejos de la realidad artística que resulta inadmisible.

Ahora le toca a Harper Lee, sus observaciones y su forma de entender temas tan polémicos como la violación sexual y la desigualdad racial, también al Nobel Gabriel García Márquez, el incesto alrededor del cual se teje la obra y la soledad consecuente de todos sus personajes. Libros que en su momento sirvieron de baluarte para millones de lectores que descubrieron en sus páginas la verdad del heroísmo que traslada la ficción más allá de la barbarie humana y que hoy, al parecer, tendremos que imaginar con pavura.

Entonces, sin más pretexto que el suscrito por nuestras manos, evitemos reyertas inservibles. Para esto están los ministeriales y sus adeptos, aunque mucho me temo que en un caso manipulado por quien ocupa el peldaño más alto del escalafón, presentar al departamento de la administración como parte estelar se aleja de ser ejemplarizante, más en EE.UU, ya que suena a pirotecnia de primer grado, cuando Washington ejerce una presión insoportable para implantar estas prohibiciones en las escuelas.

Según el decálogo para el desarrollo honroso de cualquier actividad despótica, lo importante es sentirse personas adeptas, formarse como cristianos y ser adoctrinados, ideas muy alejadas de quienes renegamos de la perversidad de esta calaña indecente, entre los que por supuesto me incluyo.

Matar a un Ruiseñor, la novela de Harper Lee, llevada a la gran pantalla por Robert Mulligan, director agregado al nuevo cine estadounidense, a la par que Robert Alman y Stanley Kramer, fue considerada de un significado estético, cultural y pocas veces igualable para el Congreso de Estados Unidos. Hoy, cuando se supone que avanzamos a pasos agigantados, resulta todo lo contrario.

Entonces. Si la política es la mejor forma para tener una vida inmejorable. ¿De qué sirven estos chanchullos fraudulentos?

Si somos capaces de medrar con esta manipulación impune tendremos los días contados. El odio se apoderará de las estanterías de nuestras bibliotecas públicas y los que siempre ejercimos de lectores enamorados, lejos de acercarnos a estos maleantes endémicos, iremos por un camino que nos apartará del universo de Cien años de soledad, por ejemplo.

Pau Casals interpretó El Cant dels Occels, (El canto de los pájaros) un villancico popular de la canción catalana que relata el gozo de la naturaleza el día del nacimiento del niño Jesús, frente a la sepultura de Antonio Machado, poeta que llegó a Colliure ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar y que yo sepa, ninguna ideología ha dejado de perseverar en su dispensario elemental. Sin embargo, el mundo, a pesar de soportar a estos buleros espeluznantes, rueda sobre la idea de englobarnos a todos mientras la pluralidad sea la forma de fraternizar en la calle.

Si no me equivoco, la política del verdadero político siempre será mucho más que lo que pretenden algunos políticos con sus políticas.

Dejemos al ruiseñor que cante.