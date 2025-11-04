Suscribete a
opinión

Elegía

«Confieso, igual que confirma el anunciante Juan del Val en su rueda de prensa, escudado en quienes formaron parte del jurado, que a la postre le auparon con el galardón, desconocer el contenido de Vera, una historia de amor, novela con la que no pasará a la historia más que por haber conseguido una paga extra de un millón de euros»

Fernando Novalbos Sánchez
Toledo

Antes de comenzar a desmadejar un asunto tan exasperante, debo aclarar que he tenido malos días, si por esto entienden que hago referencia a las consabidas anunciaciones de algunos galardones, en sí mismos deteriorados por su propia denominación de origen.

No sé cómo, ... pero se me han agriado los cinco sentidos, y me parece increíble, intolerable y hasta antinatural el suceso, tanto que alzaré la voz contra este remilgo incendiario.

