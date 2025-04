Fernández Sanz: «Mañana el sistema sanitario de Castilla-La Mancha funcionará como un miércoles más del año»

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado este martes que el sistema sanitario regional ha recuperado prácticamente la normalidad tras los problemas derivado del apagón total. «Veinticuatro horas más tarde la situación ha cambiado radicalmente y estamos satisfechos y contentos por ello», ha destacado, agradeciendo a los profesionales y a la ciudadanía su colaboración.

Fernández Sanz ha explicado que, aunque este martes había menos afluencia que en un día normal debido a la recomendación de acudir solo en casos de urgencia o emergencia «se ha atendido prácticamente a todo el que acude, incluso a algunos a los que hemos ido llamando», ha indicado.

En cuanto a la actividad hospitalaria, el consejero ha señalado que funcionan ya todos los laboratorios, bloques quirúrgicos, las uvis, las urgencias y hospitalización. «Mañana, si no se producen nuevos altercados en el suministro, estará restablecido todo el sistema sanitario para una oferta y demanda normalizada como cualquier otro miércoles del año«, adelantaba Fernández Sanz.

Sobre la atención domiciliaria, Fernández Sanz informaba de que durante la noche anterior se atendió a 12 personas más en sus domicilios, principalmente pacientes que requieren oxigenoterapia, y se ingresó a 17 personas en hospitales de la región. Actualmente, estas personas siguen recibiendo su tratamiento en domicilio sin incidencias.

Respecto a las consultas médicas, el consejero ha estimado que entre un 37% y un 40% de los pacientes con cita no han acudido. No obstante, ha asegurado que quienes tenían citas a las que no han podido asistir serán reprogramadas, mientras que quienes tengan cita a partir de mañana podrán acudir con total normalidad.