Suscribete a
ABC Premium
Directo
Empieza la alfombra roja de la gala de las Estrellas Michelin 2026

Fenavin mantendrá actividad en 2026 con una programación estable pese a ser año sin feria

La Diputación de Ciudad Real crea un grupo de trabajo para que Fenavin cuente con un Centro de Negocios ampliado y una Galería del Vino activa en el IFEDI durante todo el año

Fenavin cierra una edición «muy positiva» con la mirada puesta en un posible cambio de fecha en 2027

Sonia González y Rocío Zarco en la presentación de las novedades de Fenavin
Sonia González y Rocío Zarco en la presentación de las novedades de Fenavin

ABC

Toledo

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Impulso Económico y Territorial, Sonia González, ha anunciado hoy que Fenavin dejará de ser un proyecto con largos periodos de inactividad. Para ello se ha creado un grupo de trabajo, que ... fue aprobada en la Junta de Gobierno del lunes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app