Fenavin mantendrá actividad en 2026 con una programación estable pese a ser año sin feria

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Impulso Económico y Territorial, Sonia González, ha anunciado hoy que Fenavin dejará de ser un proyecto con largos periodos de inactividad. Para ello se ha creado un grupo de trabajo, que ... fue aprobada en la Junta de Gobierno del lunes.

González trasladó la voluntad del equipo de Gobierno de «mantener vivo el proyecto Fenavin durante todo el ciclo entre ferias», evitando el apagón que tradicionalmente se producía en los años pares. «Hasta ahora, tras cada edición, se generaba prácticamente un año de inactividad, salvo el trabajo administrativo para preparar la siguiente convocatoria. Esto limitaba oportunidades para bodegas, compradores y mercados exteriores», explicó.

El documento aprobado hoy establece un modelo continuado de farticulado en torno a los dos pilares esenciales de Fenavin: el Centro de Negocios y la Galería del Vino. La vicepresidenta adelantó que el Centro de Negocios desarrollará una agenda propia de encuentros entre bodegas y compradores durante los años sin feria, reforzando la captación internacional y el trabajo con mercados estratégicos.

Centro de negocios y galería del vino

«Nuestra idea es que el Centro de Negocios que conocemos por Fenavin se constituya en los años pares con una dimensión ampliada, generando una actividad continua de carácter internacional», señaló González.

En paralelo,la Galería del Vino evolucionará hacia un espacio abierto todo el año en el IFEDI, con catas, conferencias y una programación estable. González explicó que estos contenidos se definirán tras la primera reunión del equipo de trabajo, un órgano plural en el que estarán representados todos los grupos políticos de la Diputación, la Cámara de Comercio, FECIR, las Denominaciones de Origen y diferentes representantes del sector. «Fenavin es un proyecto de toda la provincia, construido desde el consenso y de la mano del tejido productivo», aseguró.

González destacó que, con este nuevo enfoque, Fenavin dejará de ser únicamente una feria bienal para convertirse en «un espacio permanente de actividad, análisis y proyección del sector vitivinícola». La programación empezará a desarrollarse de inmediato, con el objetivo de lanzar las primeras acciones en 2026.