Felipe González alerta de una «anomalía» en la política catalana por el papel de Puigdemont

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha calificado este martes de«anomalía funcional» la influencia que mantiene Carles Puigdemont en la política catalana y nacional. Lo ha hecho en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), en respuesta a una cuestión planteada por Susanna Griso a partir de unas declaraciones de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

«Ya que Puigdemont tiene el mando a distancia de la política española, espero que no lo tenga en Cataluña, que hasta ahora parecía que en eso Illa era soberano, ¿no?«, ha recordado la periodista parafraseando al presidente de los castellanomanchegos.

Ante esta reflexión, González ha sido claro: «Sí, con los márgenes de maniobra de que si hay un acuerdo entre Sánchez y Puigdemont, que afecta al ámbito competencial catalán, con Esquerra en parte también, pero menos, ese acuerdo es válido, como si lo hubiera hecho el presidente de la Generalitat. Y eso, digamos, funcionalmente es una anomalía».

Y es que el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha ya había mostrado su malestar tras la reunión mantenida entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont, que calificó de «críptica e indescifrable». En declaraciones a los medios, García-Page ha insistido estos días en que Illa debe dejar claro que «en Cataluña el presidente es él, y que no hay mando a distancia».

En esta línea, el presidente Page también ha comentado que «ya que Puigdemont lo ejerce en España, que no lo haga también en Cataluña, sería doloroso para los catalanes», en relación al peso político del líder de Junts en la política nacional.

Las palabras de González y García-Page reflejan el debate interno del socialismo sobre el peso político de Puigdemont en la actual legislatura. Mientras el Gobierno central mantiene negociaciones con Junts para garantizar su estabilidad parlamentaria, en sectores críticos del PSOE crece la preocupación por la cesión de protagonismo al expresident, actualmente eurodiputado y huido de la Justicia española.