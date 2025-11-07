Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Feijóo, desde Ciudad Real: «España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al Gobierno o al partido del Gobierno»

El líder del PP y de la oposición denuncia que «un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar las cuentas públicas»

Alberto Núñez Feijóo, en Ciudad Real
Alberto Núñez Feijóo, en Ciudad Real

J. A. P.

Toledo

El líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llevará al Congreso una iniciativa para que el Gobierno actualice las pensiones en 2026, aunque no haya Presupuestos. «Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar las ... cuentas públicas. Los pensionistas no son culpables de un Gobierno irresponsable», ha dicho este viernes desde Ciudad Real, en cuya Cámara de Comercio se ha celebrado la 30ª edición de la European Seniors' Union.

