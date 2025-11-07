Feijóo, desde Ciudad Real: «España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al Gobierno o al partido del Gobierno»

El líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llevará al Congreso una iniciativa para que el Gobierno actualice las pensiones en 2026, aunque no haya Presupuestos. «Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar las ... cuentas públicas. Los pensionistas no son culpables de un Gobierno irresponsable», ha dicho este viernes desde Ciudad Real, en cuya Cámara de Comercio se ha celebrado la 30ª edición de la European Seniors' Union.

Feijóo cree que el reto demográfico es «un problema de primer nivel» y debe centrar el debate político porque «quien ha contribuido toda su vida al progreso y bienestar debe tener segura su recompensa».

Además, ha lanzado segundo mensaje «revolucionario» hacia los jóvenes, que «necesitan más ayuda que nunca» y «nos tenemos que hacer cargo». «Los datos de pobreza son inaceptables. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, el segundo también en fracaso escolar y el cuarto con más gente, hasta diez millones de personas, en riesgo de pobreza».

Frente a ello, hay «un Gobierno que presume día sí y día también de un gran éxito económico», cuando la realidad es que «los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden tener hijos, son la generación más precaria y más desesperanzada. Viven al día y en habitaciones, que no en casas». De ahí que «defender a los jóvenes es defender el futuro de las pensiones, el futuro de la sanidad pública, de la educación». «Es la primera vez que los jóvenes en España y en Europa viven peor que sus padres; no quiero ser un presidente que reparta miseria», ha insistido.

Finalmente, ha atacado al Gobierno porque «España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al Gobierno o al partido del Gobierno. Un jueves normal en España, el Gobierno constata que ha perdido la mayoría parlamentaria y se inicia una investigación contra el partido del Gobierno. La solución es cambiar».