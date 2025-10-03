Fedeto cuestiona a la Junta la necesidad de regular las VTC en la ciudad de Toledo

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha cuestionado la necesidad de que el Gobierno regional regule la actividad de los VTC en la ciudad de Toledo, algo que anunció hace unos días el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y ha pedido «que se sancione a la empresa que está realizado transportes urbanos sin autorización».

Madruga ha subrayado que «la Junta no está en absoluto obligada a tener que regular que haya transporte urbano de VTC y toda presión que se haya querido hacer en este sentido veremos en qué ha terminado, pero hoy por hoy insisto, lo que se ha tenido que hacer es cumplir la ley y no se ha hecho».

El dirigente empresarial ha mostrado su preocupación porque se ha incumplido la normativa, algo que, según ha afirmado, ha ocurrido en el caso de la empresa Bolt, que presuntamente está realizando servicios urbanos prácticamente a diario y con excesiva frecuencia. «Lo que se tiene que cumplir es la ley, porque lo que no hemos podido permitir, como ha pasado con otras tantas cosas, es que se haya tolerado una competencia desleal para luego decir que toca regular», ha señalado.

Madruga ha recordado que ya se ha vivido una situación similar con los free tours que han cobrado en propinas y con los pisos turísticos. «Se ha tenido que respetar la ley porque no podemos olvidar que la normativa nacional ha establecido taxativamente que los VTC solo pueden realizar transporte interurbano, no transporte urbano», ha remarcado

